लाल, काळा की पांढरा? उन्हाळ्यात कोणत्या माठातील पाणी प्यावं?

दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता वाढत चालली आहे. अशातच सगळ्यांना तहान भागवण्यासाठी थंडगार पाणीची गरज असते.
उन्हाळा सुरु झाला की, अनेक जण फ्रिजमधलं किंवा माठातील थंडागार पाणी पिताना दिसतात.
परंतु लाल, काळा की पांढरा कोणता माठ शरीरासाठी चांगला असतो जाणून घेऊया.
काळा माठ हा उष्णता लवकर शोषून घेतो. त्यामुळे त्यातील पाणी लवकर थंड होतं.
लाल माठातील पाणी पिण्यासाठी चांगलं असतं. परंतु लवकर पाणी थंड होत नाही.
पांढरा माठात भेसळ असल्यानी शक्यता असते. यामध्ये सिमेंटचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो माठ पाहून घ्यावे.
माठ घेताना शक्यतो त्याचं वजन तपासून घ्यावे. मातीचे माठ वजनाने हलके असतात.
माठाचा रंग काहीही असला तरी शुद्ध मातीचा आणि दर्जेदार असणं गरजेचं आहे.
