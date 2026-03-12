लाल, काळा की पांढरा? उन्हाळ्यात कोणत्या माठातील पाणी प्यावं?

Apurva Kulkarni

उन्हाची तीव्रता

दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता वाढत चालली आहे. अशातच सगळ्यांना तहान भागवण्यासाठी थंडगार पाणीची गरज असते.

थंडगार पाणी

उन्हाळा सुरु झाला की, अनेक जण फ्रिजमधलं किंवा माठातील थंडागार पाणी पिताना दिसतात.

कोणता माठ चांगला?

परंतु लाल, काळा की पांढरा कोणता माठ शरीरासाठी चांगला असतो जाणून घेऊया.

काळा माठ

काळा माठ हा उष्णता लवकर शोषून घेतो. त्यामुळे त्यातील पाणी लवकर थंड होतं.

लाल माठ

लाल माठातील पाणी पिण्यासाठी चांगलं असतं. परंतु लवकर पाणी थंड होत नाही.

पांढरा माठ

पांढरा माठात भेसळ असल्यानी शक्यता असते. यामध्ये सिमेंटचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो माठ पाहून घ्यावे.

माठ कसा ओळखावा

माठ घेताना शक्यतो त्याचं वजन तपासून घ्यावे. मातीचे माठ वजनाने हलके असतात.

शुद्ध माती

माठाचा रंग काहीही असला तरी शुद्ध मातीचा आणि दर्जेदार असणं गरजेचं आहे.

