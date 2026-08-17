लाल वीट, फ्लाय ॲश, की काँक्रीट ब्लॉक? घर बांधताना कोणती वीट सर्वोत्तम?

Mansi Khambe
घर बांधणे हा प्रत्येकासाठी एक मोठा निर्णय असतो. जमीन, सिमेंट, सळ्या आणि वाळू यांच्यासोबतच, वीट हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक असतो.
Best Brick For Constructing House
ESakal
आज बाजारात अनेक प्रकारच्या विटा उपलब्ध आहेत. यापैकी, लाल मातीच्या विटा, फ्लाय ॲश विटा, काँक्रीट ब्लॉक्स आणि एएसी ब्लॉक्स प्रमुख आहेत. प्रश्न असा निर्माण होतो की: घर बांधण्यासाठी यापैकी कोणती वीट सर्वोत्तम आहे?
Best Brick For Constructing House
ESakal
लाल वीट ही सर्वाधिक वापरली जाणारी वीट आहे. भारतात घरबांधणीसाठी लाल मातीच्या विटांचा वापर फार पूर्वीपासून केला जात आहे. चांगल्या प्रतीच्या लाल विटा मजबूत असतात आणि त्या सामान्य घरांच्या भिंतींसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.
Best Brick For Constructing House
ESakal
लाल विटा खरेदी करताना, केवळ त्यांच्या रंगावरून पारख करू नये. विटा चांगल्या भाजलेल्या, आकाराने एकसमान आणि मोठ्या भेगा किंवा तडे नसलेल्या असाव्यात.
Best Brick For Constructing House
ESakal
एका चांगल्या विटेला दुसऱ्या विटेवर हलकेच आपटल्यावर साधारणपणे स्पष्ट आणि भरीव आवाज आला पाहिजे. वीट खूप कमकुवत किंवा सहज तुटणारी नसावी.
Best Brick For Constructing House
ESakal
फ्लाय ॲश विटा हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. फ्लाय ॲश विटा सिमेंट, फ्लाय ॲश आणि इतर सामग्रीपासून बनवल्या जातात. त्यांचा आकार साधारणपणे एकसमान असतो, ज्यामुळे भिंती बांधताना लागणाऱ्या मोर्टारचे प्रमाण नियंत्रित करण्यास मदत होते.
Best Brick For Constructing House
ESakal
त्यांचा एक फायदा म्हणजे त्यांचा गुळगुळीत पृष्ठभाग, ज्यामुळे प्लास्टरिंग करणे देखील सोपे होते. चांगल्या प्रतीच्या फ्लाय ॲश विटा घराच्या भिंतींसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.
Best Brick For Constructing House
ESakal
आजकाल बरेच लोक एएसी (ऑटोक्लेव्ह्ड एअरेटेड काँक्रीट) ब्लॉक्सचा देखील वापर करत आहेत. ते सामान्य विटांपेक्षा खूप हलके असतात. या हलकेपणामुळे भिंतींचे वजन कमी होऊ शकते.
Best Brick For Constructing House
ESakal
तसेच ते आकाराने मोठे असल्यामुळे, एक लहान भिंत बांधण्यासाठी कमी विटा लागतात. यामुळे बांधकामाचा वेगही वाढू शकतो. एएसी ब्लॉक्स उष्णता रोखून ठेवण्यासही मदत करतात, त्यामुळे घरातील तापमान नियंत्रित राहते.
Best Brick For Constructing House
ESakal
विटा खरेदी करताना, त्यांचा आकार आणि मजबुती नक्की तपासा. त्यांना मोठ्या भेगा नसाव्यात. जास्त वाकड्या विटांमुळे बांधकामात समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसेच, त्या जास्त पाणी शोषून घेणाऱ्या नसाव्यात.
Best Brick For Constructing House
ESakal
पारंपरिक घरबांधणीसाठी लाल वीट, हलक्या वजनाच्या आणि आधुनिक बांधकामासाठी एएसी ब्लॉक्स किंवा फ्लाय ॲश विटा देखील एक चांगला पर्याय आहे.
Best Brick For Constructing House
ESakal
One Rupees Coin History
ESakal