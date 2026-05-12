बाळकृष्ण मधाळे
जगभरात वैद्यकीय सेवांसाठी लाल रंगाच्या प्लस (+) चिन्हाचा वापर केला जातो.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
हे चिन्ह रुग्णालय, क्लिनिक आणि अॅम्ब्युलन्सवर सर्वत्र पाहायला मिळते.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
मात्र, या चिन्हाचा नेमका अर्थ काय आहे, हे अनेकांना माहिती नसते.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
आपण जे ‘+’ चिन्ह पाहतो, ते प्रत्यक्षात ‘रेड क्रॉस’ या प्रतीकावर आधारित आहे.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
हे चिन्ह वैद्यकीय सेवा आणि आपत्कालीन मदतीचे प्रतीक म्हणून वापरले जाते.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
हे चिन्ह रुग्णालये, अॅम्ब्युलन्स आणि क्लिनिक यांवर सार्वत्रिक ओळख म्हणून वापरले जाते.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
तथापि, काही इस्लामिक देशांमध्ये या चिन्हाऐवजी ‘रेड क्रेसेंट’ (अर्धचंद्र) वापरला जातो.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
‘रेड क्रॉस’ हे एक आंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवा आणि मानवतावादी मदतीचे प्रतीक आहे. याचा वापर वैद्यकीय स्वयंसेवा आणि आपत्कालीन सेवांसाठी केला जातो.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
या संस्थेची स्थापना १८६३ साली हेन्री ड्युनांट यांनी केली होती.
What Does the Red Cross Symbol Represent?
esakal
Trisha Krishnan Net Worth
esakal