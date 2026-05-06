Trisha Krishnan Net Worth : चेन्नईत 10 कोटींचा बंगला अन् हाय-प्रोफाईल गाड्या; दाक्षिणात्य सुंदरी त्रिशा कृष्णनचे 'रॉयल' आयुष्य पाहिले का?

बाळकृष्ण मधाळे

अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पुन्हा चर्चेत

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही विविध अफवा रंगताना दिसत आहेत.

थलपती विजयशी खास 'मैत्री'

थलपती विजय याच्याशी तिची खास मैत्री असल्याच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. मात्र, या नात्याबाबत दोघांकडूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

तामिळनाडू निवडणुकीत 'थलपती'चा विजय

४ मे रोजी, जेव्हा विजयने तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला, त्याच दिवशी तिचा वाढदिवसही होता. या खास प्रसंगी त्रिशा त्याच्या घरी झालेल्या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झाल्याने पुन्हा चर्चांना उधाण आले.

त्रिशा कृष्णनची एकूण संपत्ती

मीडिया रिपोर्टनुसार, त्रिशा कृष्णनची एकूण संपत्ती सुमारे ८५ कोटी इतकी आहे. तिने आपल्या करिअरमध्ये सातत्याने प्रगती करत आलिशान जीवनशैली उभारली आहे.

तमिळ, तेलुगू चित्रपटांमध्ये मजबूत स्थान

तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये मजबूत स्थान निर्माण केलेल्या त्रिशाला मोठे मानधन मिळते. विशेषतः पोन्नियिन सेल्वन या चित्रपटाच्या यशानंतर तिची मागणी अधिक वाढली आहे.

जाहिरातीतून दरवर्षी ९ कोटींची कमाई

तसेच लिओ या चित्रपटात विजयसोबत काम करताना तिने अंदाजे ५ कोटी मानधन घेतल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, ती ब्रँड एंडोर्समेंट आणि प्रमोशनमधून दरवर्षी सुमारे ९ कोटींची कमाई करते.

आलिशान मालमत्ता आणि कार कलेक्शन

त्रिशाचे चेन्नई येथे एक आलिशान घर आहे, ज्याची किंमत सुमारे १० ते १२ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. तसेच हैदराबाद येथेही तिची मालमत्ता असून तिची किंमत अंदाजे ६ ते ७ कोटी आहे.

कोणत्या गाड्यांचा समावेश?

गाड्यांच्या बाबतीतही त्रिशाची आवड खास आहे. तिच्या कार कलेक्शनमध्ये मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास, बीएमडब्ल्यू ५ सिरीज, रेंज रोव्हर इव्होक आणि मर्सिडीज-बेंझ ई-क्लास यांसारख्या प्रीमियम गाड्यांचा समावेश आहे.

आघाडीची अभिनेत्री

त्रिशा कृष्णन नुकतीच 'ठग लाईफ' या चित्रपटात कमल हासन आणि सिंबारसन टीआर यांच्यासोबत प्रमुख भूमिकेत दिसली होती. मणिरत्नम दिग्दर्शित या गँगस्टर ॲक्शन ड्रामामध्ये ऐश्वर्या लक्ष्मी, अभिरामी, अशोक सेल्वन, जोजू जॉर्ज, नासर आणि महेश मांजरेकर यांच्याही भूमिका होत्या.

‘करुप्पू’मध्ये सूर्यासोबत दिसणार

आगामी काळात ती आरजे बालाजी दिग्दर्शित ‘करुप्पू’ या चित्रपटात सूर्यासोबत दिसणार आहे. हा फँटसी ॲक्शन चित्रपट १४ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

