लाल पेरू खाण्याचे 'हे' जबरदस्त फायदे तुम्हाला माहित आहे का ?

सकाळ डिजिटल टीम

लाल पेरू

रोज लाल पेरू खाल्यास आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

व्हिटॅमिन सी

लाल पेरूमध्ये लिंबूवर्गीय फळांपेक्षा चारपट अधिक व्हिटॅमिन सी असते, जे रोगप्रतिकारशक्ती त्वरित वाढवते आणि संसर्गजन्य रोगांपासून संरक्षण करते.

हृदयविकार

यामध्ये पोटॅशियम आणि विरघळणारे फायबर असते, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) कमी करण्यास मदत करते.

मधुमेह

पेरूचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) कमी असतो. तसेच, फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तातील साखर (Blood Sugar) अचानक वाढत नाही, ज्यामुळे मधुमेह नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळते.

बद्धकोष्ठता

पेरूच्या बियांमध्ये असलेले उच्च फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवते. हे बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

तणाव

पेरूमध्ये मॅग्नेशियम (Magnesium) असते, जे स्नायूंना आराम देते आणि मज्जातंतूंना शांत करते. यामुळे दिवसभरातील तणाव (Stress) कमी होऊन चांगली झोप लागते.

कोलेजन

व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे पेरू त्वचेतील कोलेजन उत्पादन वाढवतो. यामुळे त्वचा तरुण, चमकदार आणि सुरकुत्यामुक्त (Anti-Aging) राहते.

व्हिटॅमिन ए

पेरूमध्ये व्हिटॅमिन ए (Vitamin A) आढळते. जरी ते गाजराएवढे नसले तरी, दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरु शकते.

गर्भधारणेत उपयुक्त

पेरूमध्ये फॉलिक ॲसिड (Folic Acid) किंवा व्हिटॅमिन B9 असते. हे गर्भधारणेदरम्यान बाळाच्या मज्जासंस्थेच्या योग्य विकासासाठी आवश्यक असते.

