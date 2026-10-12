द्राक्षं तीच, पण वाइन वेगळी! रेड आणि व्हाइट वाइन बनते तरी कशी?

Apurva Kulkarni

वाइन

रेड आणि व्हाइट वाइन दिसायला, चवीला सेम असल्या तरी त्यांची बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. काय फरक आहे जाणून घेऊया...

RED WINE VS WHITE WINE EXPLAINED IN MARATH

|

esakal

Red & white

रेड वाइन प्रामुख्यानं गडद रंगाच्या द्राक्षांपासून तर व्हाइट वाइन ही हिरव्या द्राक्षांपासून तयार केली जाते.

WHITE WINE FROM GRAPES

|

esakal

व्हाइट वाइन

रेड वाइन तयार करताना द्राक्षांना सालीसोबतच आंबवलं जातं. तर व्हाइट वाइनसाठी रस आणि साल वेगवेगळी केली जाते.

HOW WHITE WINE IS MADE

|

esakal

लाल द्राक्षं

जांभळ्या किंवा लालसर रंगाची द्राक्षं आणि साली यामुळे रडेवाइनला लालसर कलर येतो.

RED WINE MAKING PROCESS

|

esakal

पिवळी द्राक्षं

व्हाइट वाइनमध्ये लिंबूवर्गीय फळे, सफरचंद किंवा इतर फळांसारख्या चवी असू शकतात.

WHITE WINE MAKING PROCESS

|

esakal

तुरटपणा

रेड वाइनमध्ये बेरीसारख्या पळांच्या चवीसोबत टॅनिनमुळे तुरटपणा जावणतो.

RED WINE FROM GRAPES,

|

esakal

अल्कोहोलचे प्रमाण

रेड वाइनमध्ये अल्कोहोलचं प्रमाण जास्त असतं असं नाही. दोन्ही प्रकारांतील अल्कोहोलाचं प्रमाण बाटलीवरील ABV टक्केवारीवर अवलंबून असतं.

RED WINE TASTE EXPLAINED

|

esakal

आरोग्यासाठी धोकादायक

दोन्हींची चव आणि वैशिष्ट्यं वेगळी आहेत. मात्र कोणतीही वाइन आरोग्यासाठी आवश्यक नाही; अल्कोहोलमुळे आरोग्याचे धोके वाढू शकतात.

RED AND WHITE GRAPES

|

esakal

दुधाचं पिठलं कधी तुम्ही खाल्लंय का? जाणून घ्या रेसिपी

BESAN MILK PITHLA

|

esakal

हे ही पहा...