पोटाचा घेरा वाढलाय अन् अपचनाने त्रस्त? 'ही' 5 योगासने देतील झटपट आराम!

वाढलेली चरबी आणि अपचनाचा त्रास दूर करण्यासाठी दररोज योगासने करणे हा सर्वात सुरक्षित आणि प्रभावी मार्ग आहे.
पवनमुक्तासनामुळे पोटातील साठलेला गॅस बाहेर पडण्यास मदत होते आणि बद्धकोष्ठतेपासून कायमचा आराम मिळतो.
दररोज जेवणानंतर ५ ते १० मिनिटे वज्रासनात बसल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि अन्नाचे पचन वेगाने होते.
भुजंगासनामुळे पोटाचे स्नायू ताणले जातात, ज्यामुळे पोटावरील चरबी कमी होऊन पचनसंस्था अधिक सक्रिय होते.
धनुरासन केल्याने पोटाला मसाज मिळतो, ज्यामुळे पोटातील अतिरिक्त चरबी जळते आणि बद्धकोष्ठता दूर होते.
नियमित कपालभाती केल्यास चयापचय क्रिया (Metabolism) वाढते आणि पोटावरील थराथरांनी साठलेली चरबी कमी होते.
या योगासनांमुळे आतड्यांची हालचाल सुधारते आणि पचनसंस्थेला अंतर्गत मसाज मिळाल्याने पोट साफ राहते.
