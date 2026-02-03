वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल कसं कमी करावं? फॉलो करा 'या' टिप्स अन् तुमचं हृदय ठेवा सुरक्षित!

Aarti Badade
रक्तातील वाढलेलं 'बॅड कोलेस्ट्रॉल'हृदयविकाराचा धोका वाढवतं. पण घाबरून जाऊ नका; योग्य आहार आणि जीवनशैलीत बदल करून तुम्ही ८ ते १२ आठवड्यांत हे नियंत्रणात आणू शकता.
Diet tips for high cholesterol
Sakal
ओट्स, बीन्स, मसूर, सफरचंद आणि नाशपाती यांसारख्या विरघळणाऱ्या फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा. हे पदार्थ रक्तातील कोलेस्ट्रॉल शोषून घेण्यास मदत करतात.
Diet tips for high cholesterol
sakal
"तूप, लोणी, चीज, नारळ तेल आणि पाम तेल यांसारखे सॅच्युरेटेड फॅट्स तसेच बिस्किटे किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करा. यामुळे नसांमधील अडथळा टाळता येतो.
Diet tips for high cholesterol
Sakal
स्वयंपाकासाठी ऑलिव्ह ऑइल, शेंगदाणा तेल किंवा सोयाबीन तेलाचा वापर करणे फायदेशीर ठरते. ओमेगा-३ साठी आहारात अक्रोड, जळस आणि चिया सीड्सचा समावेश करा.
Diet tips for high cholesterol
sakal
वेगाने चालणे, पोहणे किंवा सायकलिंग यांसारखा व्यायाम दररोज किमान ३० मिनिटे करा. व्यायामामुळे शरीरातील गुड कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मदत होते.
Diet tips for high cholesterol
Sakal
धूम्रपान आणि मद्यपान पूर्णपणे बंद करा, कारण यामुळे रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होते. तसेच, शरीराचे वजन नियंत्रित ठेवल्याने 'बॅड कोलेस्ट्रॉल' झपाट्याने कमी होते.
Diet tips for high cholesterol
SAKAL
रिकाम्या पोटी एका चमचा आवळ्याच्या रसात एक चमचा कोरफडीचा रस मिसळून घेतल्यास कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. तसेच प्राणायामामुळे मानसिक ताण कमी होतो.
Diet tips for high cholesterol
sakal
हे बदल करण्यासोबतच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वेळोवेळी 'लिपिड प्रोफाईल' टेस्ट करा.
Diet tips for high cholesterol
sakal
Diabetic foot symptoms
Sakal