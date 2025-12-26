वीजबिल कमी करण्यासाठीच्या घरगुती टिप्स एकदा नक्की वाचा...

Vinod Dengale
सध्याच्या काळात घरगुती वीज बिलात होणारी वाढ एक सामान्य समस्या बनली आहे.
electricity bill
sakal
मात्र, काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही तुमचं वीजबिल नक्कीच कमी करू शकता.
save energy
sakal
उन्हाळ्यात तुम्ही एसी वापरत असाल तर त्याचे तापमान 24 अंश सेल्सिअस ठेवा. यासोबत सीलिंग फॅनचा वापर केल्यास खोली लवकर थंड होते आणि वीजही वाचते.
AC and Selling fan
sakal
घरामध्ये उच्च दर्जाची आणि जास्त स्टार रेटिंग असलेली उपकरणं वापरा. यामुळे विजेची बचत होऊन खर्च आपोआप कमी होतो.
high rating things
sakal
वॉशिंग मशीन आणि डिशवॉशरसारखी उपकरणं वीजेची मागणी कमी असलेल्या वेळेत वापरणं अधिक फायदेशीर ठरतं.
washing machine
sakal
अनेकदा इलेक्ट्रॉनिकचे सामान वर्षोनुवर्षे जुने झाल्यानेही वीजबिल जास्त येते.
old electric things
sakal
अशा वेळी, शक्य असल्यास जुनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं लवकरात लवकर बदलणं अधिक फायदेशीर ठरतं.
new electric equipments
sakal
Elon Musk
Sakal