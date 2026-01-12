डायबिटीजला करा गुडबाय! ‘या’ सुपरफूड्समुळे 7 दिवसांत साखर नियंत्रणात

Aarti Badade

मधुमेहावर आहाराचे नियंत्रण

"औषधांशिवाय रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी योग्य आहार हा सर्वात प्रभावी मार्ग असून काही पदार्थ ७ दिवसांतच सकारात्मक बदल घडवू शकतात."

Diabetes diet plan

|

Sakal

भेंडी - फायबरचा खजिना

"भेंडीमध्ये विरघळणारे फायबर भरपूर असल्याने ते साखरेचे शोषण धीमे करते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवण्यास मदत करते."

एवोकाडो - निरोगी चरबीचा संगम

"एवोकाडोमधील हेल्दी फॅट्स आणि फायबरमुळे कर्बोदकांचे रूपांतर साखरेत होण्याचा वेग मंदावतो, परिणामी ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते."

मशरूम - सूज कमी करणारे सुपरफूड

"कमी कर्बोदके आणि जास्त अँटीऑक्सिडंट्स असलेले मशरूम शरीरातील अंतर्गत सूज कमी करून इन्सुलिनला प्रभावीपणे काम करण्यास मदत करतात."

टोफू - प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

"शाकाहारी लोकांसाठी टोफू हा प्रथिनांचा उत्तम पर्याय असून तो स्नायू बळकट करतो, ज्यामुळे शरीर ग्लुकोजचा वापर उर्जेसाठी चांगल्या प्रकारे करू शकते."

ग्रीन टी - चयापचय क्रियेत सुधारणा

"ग्रीन टी मधील 'कॅटेचिन्स' चयापचय क्रिया वाढवतात आणि शरीरातील अतिरिक्त साखर व्यवस्थापित करणे सोपे करतात."

फ्लॉवर - इन्सुलिन कार्याला पाठिंबा

"कमी कॅलरी असलेल्या फ्लॉवरमध्ये 'सल्फोराफेन' असते, जे सूज कमी करून इन्सुलिनच्या कार्याला सक्रियपणे पाठिंबा देते."

जवस - साखरेवर नियंत्रण

"पांढऱ्या तांदळाऐवजी फायबरयुक्त जवसाचा समावेश केल्यास त्यातील 'बीटा-ग्लुकन' साखरेचे प्रमाण संतुलित राखण्यास मोठी मदत करते."

