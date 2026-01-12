डायबिटीजला करा गुडबाय! ‘या’ सुपरफूड्समुळे 7 दिवसांत साखर नियंत्रणात

Aarti Badade
"औषधांशिवाय रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी योग्य आहार हा सर्वात प्रभावी मार्ग असून काही पदार्थ ७ दिवसांतच सकारात्मक बदल घडवू शकतात."
Diabetes diet plan
Sakal
"भेंडीमध्ये विरघळणारे फायबर भरपूर असल्याने ते साखरेचे शोषण धीमे करते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवण्यास मदत करते."
Diabetes diet plan
Sakal
"एवोकाडोमधील हेल्दी फॅट्स आणि फायबरमुळे कर्बोदकांचे रूपांतर साखरेत होण्याचा वेग मंदावतो, परिणामी ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते."
Diabetes diet plan
Sakal
"कमी कर्बोदके आणि जास्त अँटीऑक्सिडंट्स असलेले मशरूम शरीरातील अंतर्गत सूज कमी करून इन्सुलिनला प्रभावीपणे काम करण्यास मदत करतात."
Diabetes diet plan
Sakal
"शाकाहारी लोकांसाठी टोफू हा प्रथिनांचा उत्तम पर्याय असून तो स्नायू बळकट करतो, ज्यामुळे शरीर ग्लुकोजचा वापर उर्जेसाठी चांगल्या प्रकारे करू शकते."
Diabetes diet plan
Sakal
"ग्रीन टी मधील 'कॅटेचिन्स' चयापचय क्रिया वाढवतात आणि शरीरातील अतिरिक्त साखर व्यवस्थापित करणे सोपे करतात."
Diabetes diet plan
Sakal
"कमी कॅलरी असलेल्या फ्लॉवरमध्ये 'सल्फोराफेन' असते, जे सूज कमी करून इन्सुलिनच्या कार्याला सक्रियपणे पाठिंबा देते."
Diabetes diet plan
Sakal
"पांढऱ्या तांदळाऐवजी फायबरयुक्त जवसाचा समावेश केल्यास त्यातील 'बीटा-ग्लुकन' साखरेचे प्रमाण संतुलित राखण्यास मोठी मदत करते."
Diabetes diet plan
Sakal
Eye care tips
Sakal