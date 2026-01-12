म्हातारपणीही नजर तीक्ष्ण ठेवायची असेल तर रोज करा ‘या’ ५ गोष्टी

Aarti Badade

वाढत्या स्क्रीन टाइमचा धोका

आजच्या काळात मोबाईल आणि लॅपटॉपचा वापर वाढल्याने लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच कमी वयात चष्मा लागत आहे.

Eye care tips

|

Sakal

सकाळी उठल्यावर पहिली गोष्ट

सकाळी उठल्यानंतर डोळ्यांवर थंड पाण्याचे हबके मारून ते स्वच्छ धुवावेत, मात्र डोळे कधीही जोरात चोळू नका.

Eye care tips

|

Sakal

मोबाईलपासून लांब राहा

सकाळी उठल्या उठल्या लगेच मोबाईल पाहणे टाळा, कारण मोबाईलच्या तीव्र प्रकाशामुळे डोळ्यांच्या नसांवर प्रचंड ताण येतो.

Eye care tips

|

Sakal

कामात 'पॉझ' घ्या

जर तुमचे काम सतत स्क्रीनवर असेल, तर दर अर्ध्या तासाने थोडा वेळ डोळे मिटून शांत बसा जेणेकरून डोळ्यांना विश्रांती मिळेल.

Eye care tips

|

Sakal

दुरच्या गोष्टींकडे पहा

दिवसभरात काही वेळ दुरच्या वस्तूंवर किंवा निसर्गावर नजर केंद्रित करा, यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंचा चांगला व्यायाम होतो.

Eye care tips

|

Sakal

नियमित तपासणी आवश्यक

कोणताही त्रास नसला तरी दर ६ महिन्यांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून डोळ्यांची नियमित तपासणी करून घेणे हिताचे ठरते.

Eye care tips

|

Sakal

निरोगी भविष्याची गुरुकिल्ली

या ५ सोप्या सवयी आजपासूनच अंगीकारल्या तर वाढत्या वयातही तुमची नजर तेज राहील आणि डोळ्यांचे आजार दूर राहतील.

Eye care tips

|

Sakal

