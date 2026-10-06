सतत रील्स पाहताय? ‘या’ अवयवावर होतोय गंभीर परिणाम!

Aarti Badade
1 मिनिटे रील्स…’ म्हणत स्क्रोलिंग सुरू करता आणि कधी तास निघून जातो कळतही नाही; सततच्या रील्समुळे एकाग्रता आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतोय का?
reels effect on brain
Sakal
प्रत्येक काही सेकंदांनी बदलणारे व्हिडिओ, नवे आवाज आणि सततची उत्सुकता मेंदूला वारंवार नवीन उत्तेजना देत राहते.
reels effect on brain
Sakal
‘डिजिटल डिमेन्शिया’ हा वैद्यकीय आजार नसून स्मार्टफोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या संभाव्य संज्ञानात्मक बदलांसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.
reels effect on brain
Sakal
रील्समधील सतत नवे आणि आवडते कंटेंट मिळण्याची अपेक्षा रिवॉर्ड सिस्टीम सक्रिय करून पुन्हा पुन्हा स्क्रोल करण्याची सवय मजबूत करू शकते.
reels effect on brain
Sakal
सततच्या नोटिफिकेशन्स, मेसेजेस आणि शॉर्ट व्हिडिओंमुळे लक्ष वारंवार बदलते आणि अभ्यास किंवा कामासाठी आवश्यक असलेल्या एकाग्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.
reels effect on brain
Sakal
रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरल्याने झोपेची वेळ आणि गुणवत्ता बिघडू शकते, ज्याचा परिणाम पुढील दिवशी स्मरणशक्ती, लक्ष आणि निर्णयक्षमतेवर होऊ शकतो.
reels effect on brain
Sakal
रील्स पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी स्क्रीन टाइम ठरवणे, अनावश्यक नोटिफिकेशन्स बंद करणे आणि झोपण्यापूर्वी फोनपासून अंतर ठेवणे ही डिजिटल शिस्त अधिक महत्त्वाची आहे.
reels effect on brain
Sakal
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Sakal