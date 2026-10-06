सतत रील्स पाहताय? ‘या’ अवयवावर होतोय गंभीर परिणाम!

Aarti Badade

रील्स

1 मिनिटे रील्स…’ म्हणत स्क्रोलिंग सुरू करता आणि कधी तास निघून जातो कळतही नाही; सततच्या रील्समुळे एकाग्रता आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतोय का?

reels effect on brain

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Sakal

काही सेकंदांनी

प्रत्येक काही सेकंदांनी बदलणारे व्हिडिओ, नवे आवाज आणि सततची उत्सुकता मेंदूला वारंवार नवीन उत्तेजना देत राहते.

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Sakal

‘डिजिटल डिमेन्शिया’

‘डिजिटल डिमेन्शिया’ हा वैद्यकीय आजार नसून स्मार्टफोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या संभाव्य संज्ञानात्मक बदलांसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.

reels effect on brain

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Sakal

कंटेंट

रील्समधील सतत नवे आणि आवडते कंटेंट मिळण्याची अपेक्षा रिवॉर्ड सिस्टीम सक्रिय करून पुन्हा पुन्हा स्क्रोल करण्याची सवय मजबूत करू शकते.

reels effect on brain

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Sakal

एकाग्रतेवर परिणाम

सततच्या नोटिफिकेशन्स, मेसेजेस आणि शॉर्ट व्हिडिओंमुळे लक्ष वारंवार बदलते आणि अभ्यास किंवा कामासाठी आवश्यक असलेल्या एकाग्रतेवर परिणाम होऊ शकतो.

reels effect on brain

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Sakal

निर्णयक्षमतेवर

रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरल्याने झोपेची वेळ आणि गुणवत्ता बिघडू शकते, ज्याचा परिणाम पुढील दिवशी स्मरणशक्ती, लक्ष आणि निर्णयक्षमतेवर होऊ शकतो.

reels effect on brain

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Sakal

डिजिटल शिस्त

रील्स पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी स्क्रीन टाइम ठरवणे, अनावश्यक नोटिफिकेशन्स बंद करणे आणि झोपण्यापूर्वी फोनपासून अंतर ठेवणे ही डिजिटल शिस्त अधिक महत्त्वाची आहे.

reels effect on brain

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Sakal

पुण्यातील भिडेपूल किती वर्ष जुना आहे?

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

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