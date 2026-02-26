शिळा भात पुन्हा गरम करून खाताय? होऊ शकतो 'हा' आजार!

Aarti Badade
शिळा भात पुन्हा पुन्हा गरम करून खाल्ल्याने शरीरात विषारी घटक तयार होतात, ज्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
Reheated rice health risks
भातामध्ये 'बॅसिलस सेरियस' नावाचे जीवाणू असतात, ज्यांचे बिजाणू भात शिजवल्यानंतरही उच्च तापमानात जिवंत राहू शकतात.
शिजवलेला भात २ तासांपेक्षा जास्त वेळ बाहेर ठेवल्यास या जीवाणूंची वाढ होते आणि त्यातून विषारी घटक (Toxins) बाहेर पडतात.
भात पुन्हा गरम केल्यावर जीवाणू मरतात, पण आधीच तयार झालेले विषारी घटक भातातच टिकून राहतात, जे शरीरासाठी घातक असतात.
असा भात खाल्यानंतर १ ते ६ तासांत उलट्या, मळमळ, पोटदुखी आणि डायरिया यांसारखी लक्षणे दिसू लागतात.
भात वारंवार गरम केल्याने त्यातील प्रथिने आणि महत्त्वाची जीवनसत्त्वे नष्ट होतात, ज्यामुळे शरीराला कोणतेही पोषण मिळत नाही.
आरोग्य जपण्यासाठी नेहमी ताजा भात बनवून खावा आणि शिजवलेला भात जास्त वेळ सामान्य तापमानाला उघडा ठेवू नये.
