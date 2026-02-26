शिळा भात पुन्हा गरम करून खाताय? होऊ शकतो 'हा' आजार!

Aarti Badade

भात पुन्हा गरम करण्याचे गंभीर धोके

शिळा भात पुन्हा पुन्हा गरम करून खाल्ल्याने शरीरात विषारी घटक तयार होतात, ज्यामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

उष्णतेतही जिवंत राहणारे बॅक्टेरिया

भातामध्ये 'बॅसिलस सेरियस' नावाचे जीवाणू असतात, ज्यांचे बिजाणू भात शिजवल्यानंतरही उच्च तापमानात जिवंत राहू शकतात.

विषारी घटकांची निर्मिती

शिजवलेला भात २ तासांपेक्षा जास्त वेळ बाहेर ठेवल्यास या जीवाणूंची वाढ होते आणि त्यातून विषारी घटक (Toxins) बाहेर पडतात.

गरम केल्यावरही विषारी घटक

भात पुन्हा गरम केल्यावर जीवाणू मरतात, पण आधीच तयार झालेले विषारी घटक भातातच टिकून राहतात, जे शरीरासाठी घातक असतात.

अन्न विषबाधेची लक्षणे

असा भात खाल्यानंतर १ ते ६ तासांत उलट्या, मळमळ, पोटदुखी आणि डायरिया यांसारखी लक्षणे दिसू लागतात.

पोषक तत्वांचा होतो नाश

भात वारंवार गरम केल्याने त्यातील प्रथिने आणि महत्त्वाची जीवनसत्त्वे नष्ट होतात, ज्यामुळे शरीराला कोणतेही पोषण मिळत नाही.

ताजा भात खाणे हाच सर्वोत्तम पर्याय

आरोग्य जपण्यासाठी नेहमी ताजा भात बनवून खावा आणि शिजवलेला भात जास्त वेळ सामान्य तापमानाला उघडा ठेवू नये.

