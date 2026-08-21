Aarti Badade
चहा वाया जाऊ नये म्हणून उरलेला चहा पुन्हा गरम करून पिण्याची सवय आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
चहा अनेक तास ठेवून पुन्हा उकळल्यास त्यातील काही नैसर्गिक गुणधर्म कमी होऊन चव कडवट आणि बेचव होऊ शकते.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
वारंवार गरम केलेल्या चहामुळे टॅनीनचे प्रमाण वाढून छातीत जळजळ, आंबट ढेकर आणि ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
असा चहा प्यायल्याने काही लोकांना गॅस, पोट फुगणे, पोटदुखी किंवा मळमळ यांसारख्या तक्रारी जाणवू शकतात.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
थंड झालेला चहा बराच वेळ उघडा ठेवल्यास त्यात सूक्ष्मजीव वाढू शकतात, त्यामुळे फक्त पुन्हा गरम करणे सुरक्षिततेची हमी देत नाही.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
दूध आणि साखर असलेला चहा खोलीच्या तापमानावर बराच वेळ ठेवल्यास जिवाणू वाढण्याचा धोका अधिक असू शकतो.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जेवढा चहा हवा तेवढाच ताजा तयार करा आणि उरलेला चहा पुन्हा पुन्हा गरम करून पिणे टाळा.
Reheated Leftover TeaIs It Safe
Sakal
Bay Leaves benefits
Sakal