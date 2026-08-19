घरात तमालपत्र का ठेवावे? जाणून घ्या रोजच्या वापरातील खास उपयोग

Aarti Badade
तर घरातील अनेक छोट्या कामांसाठीही त्याचा उपयोग केला जातो.
Bay Leaves benefits
Sakal
धान्याच्या डब्यात ३-४ सुकी तमालपत्रे ठेवल्यास किडे-मुंग्यांपासून काही प्रमाणात बचाव करण्यास मदत होऊ शकते.
Bay Leaves benefits
Sakal
वाळलेली तमालपत्रे जाळल्याने घरात सौम्य सुगंध पसरतो आणि वातावरण प्रसन्न वाटू शकते.
Bay Leaves benefits
Sakal
तमालपत्राची पूड स्वयंपाकघरातील काही ठिकाणी शिंपडल्याने झुरळांना दूर ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Bay Leaves benefits
Sakal
तमालपत्राचा वापर केसांच्या निगेसाठीही केला जातो आणि त्यामुळे कोंडा व केसांचा कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Bay Leaves benefits
Sakal
तमालपत्र, लवंग आणि दालचिनी उकळून त्याची वाफ घेतल्यास घरात नैसर्गिक सुगंध दरवळू शकतो.
Bay Leaves benefits
Sakal
घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी योग्य माहिती घ्या आणि त्वचा, केस किंवा दातांवर प्रयोग करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे सुरक्षित ठरेल.
Bay Leaves benefits
sakal
Calories Do You Need Every Day
Sakal