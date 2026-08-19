घरात तमालपत्र का ठेवावे? जाणून घ्या रोजच्या वापरातील खास उपयोग

Aarti Badade

तमालपत्र केवळ मसाला नाही\

तर घरातील अनेक छोट्या कामांसाठीही त्याचा उपयोग केला जातो.

Bay Leaves benefits

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Sakal

डब्यात

धान्याच्या डब्यात ३-४ सुकी तमालपत्रे ठेवल्यास किडे-मुंग्यांपासून काही प्रमाणात बचाव करण्यास मदत होऊ शकते.

Bay Leaves benefits

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Sakal

जाळल्याने

वाळलेली तमालपत्रे जाळल्याने घरात सौम्य सुगंध पसरतो आणि वातावरण प्रसन्न वाटू शकते.

Bay Leaves benefits

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Sakal

पूड

तमालपत्राची पूड स्वयंपाकघरातील काही ठिकाणी शिंपडल्याने झुरळांना दूर ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Bay Leaves benefits

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Sakal

केसांच्या निगेसाठी

तमालपत्राचा वापर केसांच्या निगेसाठीही केला जातो आणि त्यामुळे कोंडा व केसांचा कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Bay Leaves benefits

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Sakal

वाफ घेतल्यास

तमालपत्र, लवंग आणि दालचिनी उकळून त्याची वाफ घेतल्यास घरात नैसर्गिक सुगंध दरवळू शकतो.

Bay Leaves benefits

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Sakal

उपाय

घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी योग्य माहिती घ्या आणि त्वचा, केस किंवा दातांवर प्रयोग करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे सुरक्षित ठरेल.

Bay Leaves benefits

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sakal

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Sakal

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