डी मार्ट नाहीतर या ठिकाणी अनेक वस्तूवर मिळते buy 1 get 1 free

Apurva Kulkarni
प्रत्येक वस्तू स्वस्तामध्ये मिळते म्हणून अनेक लोक डीमार्डमध्ये गर्दी करताना दिसतात.
Big Savings Alert, Buy 1 Get 1 Free
esakal
डीमार्टमध्ये अनेक वस्तूंवर एकावर एक फ्री (buy 1 get 1 free) ऑफर मिळते.
परंतु तुम्हाला माहितीय का? डी मार्टसारखंच असं एक ठिकाण आहे जिथं अनेक वस्तूवर एकवर एक फ्री ऑफर मिळते.
रिलायन्स स्मार्ट बाजारमध्ये अनेक दररोज उपयोग होणाऱ्या वस्तूवर एकावर एक फ्री ची ऑफर असते.
रिलायन्स स्मार्ट बाजारमध्ये अनेक कपड्यांवर, डीजिटल वस्तूसह दैनदिन जीवनातल्या वस्तूवर अनेक ऑफर्स पहायला मिळतात.
डीमार्टप्रमाणेच इथेही अनेक खाद्य पदार्थांवरही डिस्काऊंट तसंच एकावर एक फ्री (buy 1 get 1 free) ऑफर्स पहायला मिळतील.
त्यामुळे खरेदीदारांच्या रांगा आता डीमार्टसारख्या स्मार्ट बाजारमध्येही दिसतात.
