डी मार्ट नाहीतर या ठिकाणी अनेक वस्तूवर मिळते buy 1 get 1 free

Apurva Kulkarni

डीमार्ड

प्रत्येक वस्तू स्वस्तामध्ये मिळते म्हणून अनेक लोक डीमार्डमध्ये गर्दी करताना दिसतात.

एकावर एक फ्री

डीमार्टमध्ये अनेक वस्तूंवर एकावर एक फ्री (buy 1 get 1 free) ऑफर मिळते.

फ्री ऑफर

परंतु तुम्हाला माहितीय का? डी मार्टसारखंच असं एक ठिकाण आहे जिथं अनेक वस्तूवर एकवर एक फ्री ऑफर मिळते.

रिलायन्स स्मार्ट बाजार

रिलायन्स स्मार्ट बाजारमध्ये अनेक दररोज उपयोग होणाऱ्या वस्तूवर एकावर एक फ्री ची ऑफर असते.

अनेक वस्तूंवर ऑफर

रिलायन्स स्मार्ट बाजारमध्ये अनेक कपड्यांवर, डीजिटल वस्तूसह दैनदिन जीवनातल्या वस्तूवर अनेक ऑफर्स पहायला मिळतात.

खाद्य पदार्थ

डीमार्टप्रमाणेच इथेही अनेक खाद्य पदार्थांवरही डिस्काऊंट तसंच एकावर एक फ्री (buy 1 get 1 free) ऑफर्स पहायला मिळतील.

स्मार्ट बाजार

त्यामुळे खरेदीदारांच्या रांगा आता डीमार्टसारख्या स्मार्ट बाजारमध्येही दिसतात.

