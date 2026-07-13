रुपेरी पडदा गाजवणारे निळू फुलेंचे ऑल-टाइम हिट चित्रपट!

सकाळ डिजिटल टीम

मराठी सिनेसृष्टीचे 'महाखलनायक'

अभिनयाचा असा 'झंझावात',ज्याने खलनायकालाही प्रेक्षकांचे लाडके बनवले.दिग्गज अभिनेते निळू फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या अजरामर चित्रपटांवर टाकलेली एक नजर!

The 'Grand Villain' of Marathi Cinema

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पिंजरा (१९७२)

व्ही. शांताराम यांच्या या मास्टरपीस चित्रपटात निळू फुलेंनी साकारलेली भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा आणते. गावरान ठसका आणि दमदार संवादफेकीचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे.

Pinjra (1972)

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सामना (१९७५)

डॉ. श्रीराम लागू आणि निळू फुले यांच्यातील अभिनयाची जुगलबंदी म्हणजे 'सामना'! या चित्रपटातील 'हिंदुराव धोंडे पाटील' ही त्यांची भूमिका मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात अजरामर झाली.

Saamana (1975)

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जैत रे जैत (१९७७)

डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित या संगीतमय चित्रपटात निळू फुलेंनी एका वेगळ्या ढंगातील भूमिका साकारली. चित्रपटातील गाणी आणि त्यांचा अभिनय दोन्ही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले.

Jait Re Jait (1977)

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सिंहासन (१९८०)

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आधारित या चित्रपटात निळू फुलेंनी एका चतुर पत्रकाराची भूमिका साकारली होती. राजकारणाचे पडद्यामागचे खेळ त्यांनी हुशारीने पडद्यावर जिवंत केले.

Sinhasan (1980)

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मी चेअरमन बोलतोय (१९८६)

फक्त गंभीर किंवा खलनायकीच नाही, तर विनोदी ढंगाच्या चित्रपटातही निळू फुले किती चपखल बसतात, याचे हे उत्तम उदाहरण! या चित्रपटातील त्यांचा अभिनय प्रचंड गाजला.

Mee Chairman Boltoy (1986)

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गोष्ट छोटी डोंगरएवढी (२००९)

हा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट ठरला. वयाच्या शेवटच्या टप्प्यातही त्यांचा अभिनयाचा तोच उत्साह आणि तीच ऊर्जा कायम होती.

Goshta Choti Dongraevadhi (2009)

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Old photos of Old photos of Pandharpur Wari 150 years ago

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