रुपेरी पडदा गाजवणारे निळू फुलेंचे ऑल-टाइम हिट चित्रपट!

सकाळ डिजिटल टीम
अभिनयाचा असा 'झंझावात',ज्याने खलनायकालाही प्रेक्षकांचे लाडके बनवले.दिग्गज अभिनेते निळू फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या अजरामर चित्रपटांवर टाकलेली एक नजर!
The 'Grand Villain' of Marathi Cinema
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व्ही. शांताराम यांच्या या मास्टरपीस चित्रपटात निळू फुलेंनी साकारलेली भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा आणते. गावरान ठसका आणि दमदार संवादफेकीचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे.
Pinjra (1972)
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डॉ. श्रीराम लागू आणि निळू फुले यांच्यातील अभिनयाची जुगलबंदी म्हणजे 'सामना'! या चित्रपटातील 'हिंदुराव धोंडे पाटील' ही त्यांची भूमिका मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात अजरामर झाली.
Saamana (1975)
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डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित या संगीतमय चित्रपटात निळू फुलेंनी एका वेगळ्या ढंगातील भूमिका साकारली. चित्रपटातील गाणी आणि त्यांचा अभिनय दोन्ही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले.
Jait Re Jait (1977)
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महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आधारित या चित्रपटात निळू फुलेंनी एका चतुर पत्रकाराची भूमिका साकारली होती. राजकारणाचे पडद्यामागचे खेळ त्यांनी हुशारीने पडद्यावर जिवंत केले.
Sinhasan (1980)
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फक्त गंभीर किंवा खलनायकीच नाही, तर विनोदी ढंगाच्या चित्रपटातही निळू फुले किती चपखल बसतात, याचे हे उत्तम उदाहरण! या चित्रपटातील त्यांचा अभिनय प्रचंड गाजला.
Mee Chairman Boltoy (1986)
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हा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट ठरला. वयाच्या शेवटच्या टप्प्यातही त्यांचा अभिनयाचा तोच उत्साह आणि तीच ऊर्जा कायम होती.
Goshta Choti Dongraevadhi (2009)
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Old photos of Old photos of Pandharpur Wari 150 years ago
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