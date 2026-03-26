रोज रात्री 'हा' एक उपाय करा अन् डोळ्यांखालचे काळे डाग गायब

Apurva Kulkarni
डोळ्यांभोवती काळेपणा म्हणजेच डार्क सर्कल हे मुख्यत्वेकरुन अपुरी झोप, ताणतणाव, स्क्रीन टाइम जास्त असल्याने होतं.
अनेकवेळा डोळ्याखालील काळे डाग घालवण्यासाठी आपण बाजारातील क्रीमचा वापर करतो. परंतु तरीदेखील परिणाम दिसत नाही. उलट साइड इफेक्ट्स जाणवू लागतात.
परंतु पुढील काही उपाय केल्यास तुमच्या डोळ्याखालील डार्क सर्कल कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कोरफड त्वचा हायड्रेट ठेवते. त्यामुळे डाग पिग्मेटेशन कमी होण्यास मदत होते. व्हिटॅमिन E ची गोळी मिसळून डोळ्याभोवती लावल्यास डोळ्याखालील काळसरपणा कमी होईल.
रात्री झोपण्यापुर्वी डोळ्याखाली गुलाब पाणी लावल्यास जळजळ कमी होते. तसंच त्वचा फ्रेश राहते.
बटाट्यात नैसर्गिक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी असेत. त्यामुळे बटाटा किसून त्याचा रस काढून तो डोळ्याभोवती फिरवल्यास काळेपणा कमी होतो.
तुम्ही हे नियमित ७ दिवस ट्राय केलं तर तुमची त्वजा अधिक उजळ आणि डोळे ताजेतवाने दिसू लागतील.
