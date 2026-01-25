फक्त भारत नाही तर 'हे' १० देशही वेगवेगळ्या तारखांना साजरा करतात प्रजासत्ताक दिन

Yashwant Kshirsagar

प्रजासत्ताक दिन

भारताचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. २६ जानेवारी रोजी संपूर्ण देश तिरंग्याच्या रंगांनी नटलेला आहे. परेड, देखावे आणि देशभक्तीपर गाणी वातावरणात भरून जातात.

भारतीय संविधान

या दिवशी, १९५० मध्ये, भारतीय संविधान अंमलात आले, ज्यामुळे भारत एक सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून स्थापित झाला. हा दिवस देशाच्या एकतेचे आणि उत्साहाचे प्रतीक आहे.

जगभरात साजरा

पण तुम्हाला माहित आहे का की प्रजासत्ताक दिन फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही? जगभरातील अनेक देशांमध्ये तो वेगवेगळ्या तारखांना साजरा केला जातो.

इटली

इटलीमध्ये, प्रजासत्ताक दिनाला "फेस्टा डेला रिपब्लिका" म्हणतात आणि तो दरवर्षी २ जून रोजी साजरा केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जनमत चाचणीद्वारे राजेशाही संपवली आणि देशाला प्रजासत्ताक बनवले.

तुर्कीये

तुर्कीमध्ये प्रजासत्ताक दिन २९ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस ओटोमन साम्राज्याचा अंत आणि आधुनिक तुर्की प्रजासत्ताक स्थापनेचे प्रतीक आहे.

पोर्तुगाल

पोर्तुगालमध्ये ५ ऑक्टोबर रोजी प्रजासत्ताक दिन (इम्प्लांटाकाओ दा रिपब्लिका) साजरा केला जातो. हा दिवस राजेशाहीचा अंत आणि प्रजासत्ताक स्थापनेचे प्रतीक आहे.

नेपाळ

नेपाळमध्ये २८ मे रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी नेपाळने स्वतःला संघ लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित केले.

इराण

इराणमध्ये १ एप्रिल रोजी इस्लामिक प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. हा दिवस इस्लामिक प्रजासत्ताक घोषित करण्यासाठी झालेल्या जनमत चाचणीचे स्मरण करतो.

सर्बिया

सर्बियामध्ये प्रजासत्ताक दिन १५ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस देशाच्या इतिहासातील दोन महत्त्वाच्या घटनांचे स्मरण करतो: पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धाची सुरुवात आणि पहिल्या संविधानाची स्थापना.

पाकिस्तान

२३ मार्च रोजी पाकिस्तानमध्ये प्रजासत्ताक दिन महत्त्वाचा आहे. १९४० मध्ये या दिवशी लाहोर ठराव मांडण्यात आला, ज्यामुळे वेगळ्या देशाची पायाभरणी झाली. नंतर १९५६ मध्ये या दिवशी पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक प्रजासत्ताक घोषित केले.

ब्राझील

ब्राझीलमध्ये, प्रजासत्ताक दिन (Proclamação da República) १५ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस राजेशाहीच्या समाप्तीचे आणि प्रजासत्ताक घोषणेचे स्मरण करतो.

दक्षिण आफ्रिका

दक्षिण आफ्रिकेत, प्रजासत्ताक दिन मूळतः ३१ मे रोजी साजरा केला जात होता, परंतु कालांतराने, राष्ट्रीय चिन्हे बदलली. आता, २७ एप्रिल रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो, जो वर्णभेदाचा अंत आणि स्वातंत्र्य दर्शवितो.

फिलीपिन्स

फिलिपिन्समध्ये प्रजासत्ताक दिन ४ जुलै रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस देशाच्या स्वातंत्र्याचे आणि प्रजासत्ताक बनण्याचे स्मरण करतो.

