चिकन लव्हर्ससाठी स्पेशल! लसूण-बटरच्या चवीने भरलेलं गार्लिक चिकन

Aarti Badade

नॉनव्हेज प्रेमींसाठी खास मेजवानी

नेहमीचे चिकन-मटण खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यंदाच्या विकेंडला घरीच ट्राय करा हॉटेल स्टाईल चमचमीत 'गार्लिक चिकन'.

buttery Garlic Chicken recipe

|

Sakal

आवश्यक साहित्य

बोनलेस चिकन, आले-लसूण पेस्ट, भरपूर लसूण पाकळ्या, पनीर चिली मसाला, कोथिंबीर, लोणी (बटर) आणि मॅरीनेशनचे मसाले.

पहिली पायरी : चिकन मॅरीनेशन

स्वच्छ धुतलेल्या चिकनला आले-लसूण पेस्ट, मीठ, हळद आणि तिखट लावून ३ ते ४ तास मॅरीनेट करण्यासाठी ठेवा.

दुसरी पायरी : लसणाची खमंग फोडणी

एका कढईत बटर किंवा तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला भरपूर लसूण परतून घ्या, जो या रेसिपीचा मुख्य भाग आहे.

तिसरी पायरी : चिकन सोनेरी होईपर्यंत तळा

परतलेल्या लसणात मॅरीनेट केलेले चिकनचे तुकडे टाका आणि ते छान सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत मध्यम आचेवर तळून घ्या.

चौथी पायरी : ग्रेव्ही आणि मसाला

तळलेल्या चिकनमध्ये पनीर चिली मसाला आणि थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही घट्ट होऊ द्या; चवीनुसार गरम मसाला आणि मीठ तपासा.

गरमागरम सर्व्ह करा!

वरून ताजी कोथिंबीर किंवा ओरेगॅनो घालून हे गार्लिक चिकन स्टार्टर म्हणून किंवा रोटी-भाकरीसोबत एन्जॉय करा.

