चिकन लव्हर्ससाठी स्पेशल! लसूण-बटरच्या चवीने भरलेलं गार्लिक चिकन

Aarti Badade
नेहमीचे चिकन-मटण खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यंदाच्या विकेंडला घरीच ट्राय करा हॉटेल स्टाईल चमचमीत 'गार्लिक चिकन'.
Sakal
बोनलेस चिकन, आले-लसूण पेस्ट, भरपूर लसूण पाकळ्या, पनीर चिली मसाला, कोथिंबीर, लोणी (बटर) आणि मॅरीनेशनचे मसाले.
स्वच्छ धुतलेल्या चिकनला आले-लसूण पेस्ट, मीठ, हळद आणि तिखट लावून ३ ते ४ तास मॅरीनेट करण्यासाठी ठेवा.
एका कढईत बटर किंवा तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला भरपूर लसूण परतून घ्या, जो या रेसिपीचा मुख्य भाग आहे.
परतलेल्या लसणात मॅरीनेट केलेले चिकनचे तुकडे टाका आणि ते छान सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत मध्यम आचेवर तळून घ्या.
तळलेल्या चिकनमध्ये पनीर चिली मसाला आणि थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही घट्ट होऊ द्या; चवीनुसार गरम मसाला आणि मीठ तपासा.
वरून ताजी कोथिंबीर किंवा ओरेगॅनो घालून हे गार्लिक चिकन स्टार्टर म्हणून किंवा रोटी-भाकरीसोबत एन्जॉय करा.
Sakal