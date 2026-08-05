रेस्टॉरंटसारखं खमंग तंदुरी चिकन आता घरच्या घरी! स्मोकी फ्लेवरसाठी वापर 'ही' ट्रिक

Apurva Kulkarni
अनेकांना रेस्टॉरंट स्टाईल तंदुरी चिकन खाण्याची इच्छा असते. परंतु ते घरी कसं बनवायचं जाणून घेऊया.
HOMEMADE TANDOORI CHICKEN
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चिकन (500g), १ चमचा लिंबाचा रस, आलं-लसून पेस्ट, मीठ, दही, लाल तिखट, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, धने-जिरे पावडर, कसुरी मेथी, तेल किंवा बटर
CHICKEN RECIPE
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सुरुवातीला चिकनला स्वच्छ धुवून कोरडे करा. त्याला लिंबाचा रस आलं-लसून पेस्ट थोडं मीठ लावून अर्धा तास बाजूला ठेवा.
EASY CHICKEN RECIPE
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त्यानंतर दुसरं मॅरीनेशन करताना एका भांड्यात दही आणि सर्व मसाले एकत्र करून घट्ट पेस्ट बनवा. हा मसाला चिकनच्या चिरांमध्ये वेवस्थित भरून लावून घ्या.
INDIAN CHICKEN RECIPE
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त्यानंतर चिकन किमान २ ते ४ तास किंवा मॅरीनेट होण्यासाठी ठेवा.
TANDOORI MASALA
esakal
तव्यावर किंवा पॅनमध्ये २ चमचे तेल किंवा बटर टाका, मॅरीनेट केलेले चिकनचे तुकडे तव्यावर ठेवा.
HICKEN MARINADE
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झाकण ठेवून मंद आचेवर दोन्ही बाजूने चांगले शिजवून खमंग लालसर होईपर्यंत भाजा.
PAN TANDOORI CHICKEN
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गॅस बंद केल्यानंतर एका वाटीत कोळसा ठेवून त्यावर तूप टाका आणि तयार तंदूरमध्ये २ मिनिटं झाकून ठेवा. यामुळे हॉटेलसारखा स्मोकी वास येईल.
SMOKY CHICKEN
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BHATTI STYLE PEANUTS (shengdane)
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