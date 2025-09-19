दूध पिल्याने खरोखरच हाडे मजबूत होतात का?

Aarti Badade
हाडे, स्नायू आणि दात यांच्या आरोग्यासाठी कॅल्शियम हा एक आवश्यक घटक आहे.
बरेच लोक मानतात की फक्त दूध पिल्याने शरीराला पुरेसं कॅल्शियम मिळतं आणि हाडं मजबूत होतात.
ज्या देशांमध्ये कमी दूध पिलं जातं, तिथे हाडांच्या फ्रॅक्चरचं प्रमाणही कमी असल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे.
डॉक्टरांच्या मते, फक्त दूध पिणे हाडांच्या फ्रॅक्चरचा धोका कमी करण्यासाठी पुरेसं नाही.
हाडांच्या मजबुतीसाठी फक्त दुधावर अवलंबून राहणे योग्य नाही.
हाडांच्या बळकटीसाठी संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.
आहारातील कोणतेही बदल करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य आहार असणे आरोग्यासाठी चांगले असते.
