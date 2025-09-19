तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिणे 'या' लोकांनी टाळावे

Aarti Badade
तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि ती आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते.
आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या मते, तांब्याचे पाणी सर्वांसाठी सुरक्षित असेलच असे नाही. काही लोकांसाठी ते धोकादायक ठरू शकते.
ज्या लोकांना यकृताचा आजार आहे, त्यांनी तांब्याचे पाणी पिणे टाळावे, कारण जास्त तांबे यकृतावर दबाव आणू शकते.
मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी देखील हे पाणी पिऊ नये. शरीरातील अतिरिक्त तांबे काढणे मूत्रपिंडासाठी कठीण होऊ शकते.
जर तुम्हाला तांब्याची ऍलर्जी असेल, तर यामुळे खाज सुटणे, डोकेदुखी किंवा उलट्यांसारखे त्रास होऊ शकतात.
हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक रोग आहे, ज्यामुळे शरीरात जास्त तांबे जमा होते. अशा रुग्णांनी तांब्याचे पाणी अजिबात पिऊ नये.
यांनी देखील तांब्याचे पाणी पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
निरोगी व्यक्तींनीही दररोज सकाळी फक्त १-२ ग्लास तांब्याचे पाणी प्यावे, कारण जास्त प्रमाणात सेवन हानिकारक असू शकते.
