तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिणे 'या' लोकांनी टाळावे

ही जुनी पद्धत

तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि ती आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते.

पण हे सर्वांसाठी नाही!

आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या मते, तांब्याचे पाणी सर्वांसाठी सुरक्षित असेलच असे नाही. काही लोकांसाठी ते धोकादायक ठरू शकते.

यकृताचे रुग्ण

ज्या लोकांना यकृताचा आजार आहे, त्यांनी तांब्याचे पाणी पिणे टाळावे, कारण जास्त तांबे यकृतावर दबाव आणू शकते.

मूत्रपिंडाचे रुग्ण

मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी देखील हे पाणी पिऊ नये. शरीरातील अतिरिक्त तांबे काढणे मूत्रपिंडासाठी कठीण होऊ शकते.

तांब्याची ऍलर्जी

जर तुम्हाला तांब्याची ऍलर्जी असेल, तर यामुळे खाज सुटणे, डोकेदुखी किंवा उलट्यांसारखे त्रास होऊ शकतात.

विल्सन आजार

हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक रोग आहे, ज्यामुळे शरीरात जास्त तांबे जमा होते. अशा रुग्णांनी तांब्याचे पाणी अजिबात पिऊ नये.

लहान मुले आणि गर्भवती महिला

यांनी देखील तांब्याचे पाणी पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

निरोगी व्यक्तींनीही काळजी घ्या!

निरोगी व्यक्तींनीही दररोज सकाळी फक्त १-२ ग्लास तांब्याचे पाणी प्यावे, कारण जास्त प्रमाणात सेवन हानिकारक असू शकते.

