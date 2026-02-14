Reused Cooking Oil : एकदा तळलेलं तेल पुन्हा वापरताय? कॅन्सरला देताय आमंत्रण, यकृत-हृदयाचंही होऊ शकतं कायमचं नुकसान!

सकाळ डिजिटल टीम

पुन्हा वापरलेल्या तेलाचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

अनेक घरांमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये एकदा तळण झालेले तेल पुन्हा गरम करून वापरले जाते. पैशांची बचत करण्यासाठी केलेली ही कृती तुमच्या आरोग्याला महागात पडू शकते. तेल वारंवार गरम केल्याने त्यात रासायनिक बदल होतात, जे शरीरासाठी अत्यंत घातक असतात.

हृदयविकाराचा धोका

तेल वारंवार तापवल्यामुळे त्यातील 'सॅच्युरेटेड फॅट्स' वाढतात. यामुळे शरीरातील बॅड कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते आणि पर्यायाने हृदयविकाराचा झटका किंवा रक्तदाबाचे विकार उद्भवू शकतात.

कर्करोगाची (Cancer) भीती

तेलातील अँटी-ऑक्सिडंट्स नष्ट होऊन त्यात कर्करोगजन्य घटक तयार होतात. यामुळे विशेषतः पोट, पित्ताशय आणि यकृताच्या कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

पोटाचे विकार आणि पित्त

तेलाचा पुनर्वापर केल्यामुळे पचनशक्तीवर परिणाम होतो. यामुळे पोटदुखी, गॅसेस, ॲसिडिटी आणि जळजळ अशा समस्या जाणवू लागतात.

विषारी घटकांची निर्मिती

तेल पुन्हा पुन्हा गरम केल्यास त्यात फ्री रॅडिकल्स, ट्रान्स फॅट्स आणि पॉलिमरिक सारखे विषारी घटक तयार होतात. हे घटक शरीरातील चांगल्या पेशींवर हल्ला करून त्यांना नष्ट करतात.

तेलाची गुणवत्ता खालावते

वारंवार गरम केल्याने तेलाची चव, रंग आणि गुणवत्ता पूर्णपणे संपते. अशा तेलात तळलेले पदार्थ शरीराला पोषण देण्याऐवजी आजारी पाडतात.

महत्त्वाची टीप

एकदा वापरलेले तेल जर पुन्हा वापरायचेच असेल, तर ते जास्तीत जास्त एकदाच वापरा आणि वापरण्यापूर्वी ते नीट गाळून घ्या. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीने ते वापरणे टाळलेलेच उत्तम!

