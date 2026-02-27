लिव्हर ठेवा हेल्दी! इन्सुलिन रेजिस्टेंस कमी करण्याचे 3 सोपे उपाय

Aarti Badade

शरीराचे धोक्याचे संकेत

सतत जाणवणारा थकवा, अंगदुखी आणि वारंवार गोड खाण्याची तीव्र इच्छा होणे ही इन्सुलिन रेजिस्टेंस व फॅटी लिव्हरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

इन्सुलिन रेजिस्टेंस

जेव्हा शरीराच्या पेशी इन्सुलिन हार्मोनला सामान्य प्रतिसाद देणं थांबवतात, तेव्हा रक्तातील साखर वाढून फॅटी लिव्हर आणि मधुमेहाचा धोका निर्माण होतो.

जेवण्याची सवय

रात्री उशिरा जेवल्यामुळे शरीराचे नैसर्गिक चक्र (Circadian Rhythm) बिघडते आणि इन्सुलिनची संवेदनशीलता कमी होऊन साखरेचे प्रमाण वाढते.

नाश्त्यामध्ये प्रोटीन

दिवसाची सुरुवात हाय-प्रोटीन आणि कमी साखर असलेल्या पदार्थांनी केल्यास दिवसभर रक्तातील साखरेचे संतुलन राखण्यास आणि भूक नियंत्रित करण्यास मदत होते.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचे महत्त्व

नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किंवा व्यायामामुळे इन्सुलिन सेंसिटिव्हिटी सुधारते आणि वजन नियंत्रणासोबतच हृदयविकाराचा धोकाही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

फायबर आणि हेल्दी फॅट्स

तुमच्या प्रत्येक जेवणात भरपूर भाज्या, फायबर आणि निरोगी फॅट्सचा समावेश केल्याने लिव्हरमधील चरबी कमी होण्यास आणि हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत होते.

पुरेशी झोप आणि तणावमुक्ती

हार्मोनल आरोग्य सुधारण्यासाठी दररोज ७-८ तासांची शांत झोप घेणे आणि ताणतणावाचे योग्य व्यवस्थापन करणे फॅटी लिव्हरवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहे.

