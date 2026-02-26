महिलांची कंबरदुखी अन् व्हाईट डिस्चार्जवर ‘हे’ घरगुती उपाय देतील झटपट आराम!

Aarti Badade
धावपळीच्या जीवनात अनेक स्त्रिया कंबरदुखी आणि व्हाईट डिस्चार्ज या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे शरीर कमकुवत बनते.
शरीरातील लुकोरियाचे प्रमाण वाढल्यास पोषक तत्वे कमी होऊन हाडांची झीज होते, ज्यामुळे कंबर, पाठ आणि ओटीपोटात तीव्र वेदना सुरू होतात.
दोन चमचे मेथी दाणे रात्री पाण्यात भिजवून सकाळी ते पाणी उकळून प्यायल्यास व्हाईट डिस्चार्जची समस्या कमी होऊन कंबरदुखीला आराम मिळतो.
तांदूळ शिजवल्यानंतर उरलेले पाणी म्हणजेच तांदळाची 'पेज' पिणे हा व्हाईट डिस्चार्ज कमी करण्यासाठी सर्वात जुना आणि प्रभावी उपाय मानला जातो.
शरीरातील लोहाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि अशक्तपणा दूर करण्यासाठी रोज सकाळी भिजवलेले चणे आणि गूळ खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
पांढऱ्या पाण्याचा त्रास जास्त असल्यास रोज एक पिकलेले केळे थोडे तूप लावून खावे, यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो आणि हाडे मजबूत होतात.
योनीमार्गाची स्वच्छता राखा आणि कंबरदुखीवर आराम मिळवण्यासाठी जिरे, ओवा किंवा तीळाच्या तेलाने हलक्या हाताने मालिश करा.
