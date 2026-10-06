Rice Chakli Benefits : तांदळाची चकली खाण्याचे ८ फायदे, मिळेल झटपट ऊर्जा

Sandeep Shirguppe

कुरकुरीत चकली

तांदळाची चकली आवडीने खाता? योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास तिचे काही फायदेही होऊ शकतात.

Rice Flour Chakli

|

esakal

ऊर्जेचा स्रोत

तांदळात कार्बोहायड्रेट असल्याने चकली खाल्ल्यानंतर शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते.

Rice Flour Chakli

|

esakal

पोट भरल्याची भावना

चकलीमध्ये तांदळासोबत डाळींचे पीठ वापरल्यास काही प्रमाणात तंतू आणि प्रथिने मिळतात.

Rice Flour Chakli

|

esakal

प्रथिनांचे प्रमाण वाढते

उडदाची डाळ, मूगडाळ किंवा चणाडाळ मिसळल्यास चकलीची पौष्टिकता वाढते.

Rice Flour Chakli

|

esakal

ग्लूटेनमुक्त पर्याय

शुद्ध तांदळाच्या पिठापासून तयार केलेली चकली ग्लूटेनमुक्त असते.

Rice Flour Chakli

|

esakal

घरची चकली अधिक चांगली

घरी चकली बनवल्यास तेल, मीठ आणि मसाल्याचे प्रमाण नियंत्रित करता येते.

Rice Flour Chakli

|

esakal

नाश्त्यासाठी पर्याय

मर्यादित प्रमाणात चकली चहासोबत किंवा मधल्या वेळच्या नाश्त्यात खाऊ शकता.

chakali | sakal

प्रमाण महत्त्वाचे

चकली तळलेली असल्याने त्यात चरबी आणि कॅलरी जास्त असू शकतात. त्यामुळे अति सेवन टाळा.

Crispy Chakli recipe

|

sakal 

आरोग्यदायी बनवण्याची युक्ती

कमी तेलात तळणे किंवा भाजून चकली तयार करणे, तसेच त्यात डाळी आणि तंतुमय घटक वाढवणे हा चांगला पर्याय आहे.

Crispy Chakli recipe

|

sakal

horoscope

|

Sakal

आणखी पाहा...