Rice Chakli Benefits : तांदळाची चकली खाण्याचे ८ फायदे, मिळेल झटपट ऊर्जा

Sandeep Shirguppe
तांदळाची चकली आवडीने खाता? योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास तिचे काही फायदेही होऊ शकतात.
Rice Flour Chakli
esakal
तांदळात कार्बोहायड्रेट असल्याने चकली खाल्ल्यानंतर शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते.
Rice Flour Chakli
esakal
चकलीमध्ये तांदळासोबत डाळींचे पीठ वापरल्यास काही प्रमाणात तंतू आणि प्रथिने मिळतात.
Rice Flour Chakli
esakal
उडदाची डाळ, मूगडाळ किंवा चणाडाळ मिसळल्यास चकलीची पौष्टिकता वाढते.
Rice Flour Chakli
esakal
शुद्ध तांदळाच्या पिठापासून तयार केलेली चकली ग्लूटेनमुक्त असते.
Rice Flour Chakli
esakal
घरी चकली बनवल्यास तेल, मीठ आणि मसाल्याचे प्रमाण नियंत्रित करता येते.
Rice Flour Chakli
esakal
मर्यादित प्रमाणात चकली चहासोबत किंवा मधल्या वेळच्या नाश्त्यात खाऊ शकता.
चकली तळलेली असल्याने त्यात चरबी आणि कॅलरी जास्त असू शकतात. त्यामुळे अति सेवन टाळा.
Crispy Chakli recipe
sakal
कमी तेलात तळणे किंवा भाजून चकली तयार करणे, तसेच त्यात डाळी आणि तंतुमय घटक वाढवणे हा चांगला पर्याय आहे.
Crispy Chakli recipe
sakal
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Sakal