आजचे राशिभविष्य 06 ऑक्टोबर 2026! आज कोणाचे आर्थिक निर्णय मार्गी लागणार?

Aarti Badade

मेष :

उत्साह व उमेद वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

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वृषभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.

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मिथुन :

व्यवसायातील आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

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कर्क :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. सार्वजनिक कामात प्रतिष्ठा लाभेल.

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सिंह :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

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कन्या :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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वृश्‍चिक :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

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धनु :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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मकर :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

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कुंभ :

महत्त्वाचे निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. नवीन परिचय होतील.

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