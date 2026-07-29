Rice Flour Chakli : तांदळाच्या पिठाची चकली खाण्याचे फायदे; चवदार आरोग्यदायी पर्याय?

Sandeep Shirguppe

तांदळाच्या पिठाची चकली

चविष्ट स्नॅकसोबत जाणून घ्या तिचे आरोग्यदायी फायदे.

Rice Flour Chakli

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ग्लूटेन-फ्री पर्याय

तांदळाच्या पिठापासून बनवलेली चकली नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-फ्री असते. ग्लूटेनची अॅलर्जी असलेल्या काही लोकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.

Rice Flour Chakli

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esakal

ऊर्जेचा चांगला स्रोत

तांदळातील कार्बोहायड्रेट्स शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यास मदत करतात. त्यामुळे मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास ऊर्जा मिळू शकते.

Rice Flour Chakli

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esakal

पोट भरल्याची भावना

चकलीसोबत दही किंवा चटणी घेतल्यास अधिक वेळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते, त्यामुळे वारंवार भूक लागण्याची शक्यता कमी होते.

Rice Flour Chakli

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esakal

घरी बनवलेली अधिक चांगली

घरी बनवलेल्या चकलीत तेल, मीठ आणि मसाल्यांचे प्रमाण नियंत्रित करता येते. त्यामुळे ती बाजारातील चकलीपेक्षा तुलनेने आरोग्यदायी ठरू शकते.

Rice Flour Chakli

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esakal

डाळींची भर पडल्यास पोषण वाढते

उडीद डाळ किंवा चणाडाळीचे पीठ मिसळून चकली बनवल्यास प्रथिने आणि इतर पोषक घटकांचे प्रमाण वाढू शकते.

Rice Flour Chakli

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esakal

सणासुदीचा पौष्टिक पर्याय?

मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास तांदळाच्या पिठाची चकली सणासुदीच्या फराळाचा आनंद घेण्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते.

Rice Flour Chakli

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esakal

मात्र प्रमाण महत्त्वाचे!

चकली तळलेला पदार्थ असल्याने त्यात कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे अति सेवन टाळा आणि संतुलित आहारासोबतच तिचा आस्वाद घ्या.

Rice Flour Chakli

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esakal

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