Rice Flour Chakli : तांदळाच्या पिठाची चकली खाण्याचे फायदे; चवदार आरोग्यदायी पर्याय?

Sandeep Shirguppe
चविष्ट स्नॅकसोबत जाणून घ्या तिचे आरोग्यदायी फायदे.
Rice Flour Chakli
esakal
तांदळाच्या पिठापासून बनवलेली चकली नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-फ्री असते. ग्लूटेनची अॅलर्जी असलेल्या काही लोकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.
Rice Flour Chakli
esakal
तांदळातील कार्बोहायड्रेट्स शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यास मदत करतात. त्यामुळे मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास ऊर्जा मिळू शकते.
Rice Flour Chakli
esakal
चकलीसोबत दही किंवा चटणी घेतल्यास अधिक वेळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते, त्यामुळे वारंवार भूक लागण्याची शक्यता कमी होते.
Rice Flour Chakli
esakal
घरी बनवलेल्या चकलीत तेल, मीठ आणि मसाल्यांचे प्रमाण नियंत्रित करता येते. त्यामुळे ती बाजारातील चकलीपेक्षा तुलनेने आरोग्यदायी ठरू शकते.
Rice Flour Chakli
esakal
उडीद डाळ किंवा चणाडाळीचे पीठ मिसळून चकली बनवल्यास प्रथिने आणि इतर पोषक घटकांचे प्रमाण वाढू शकते.
Rice Flour Chakli
esakal
मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास तांदळाच्या पिठाची चकली सणासुदीच्या फराळाचा आनंद घेण्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकते.
Rice Flour Chakli
esakal
चकली तळलेला पदार्थ असल्याने त्यात कॅलरी आणि फॅटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे अति सेवन टाळा आणि संतुलित आहारासोबतच तिचा आस्वाद घ्या.
Rice Flour Chakli
esakal