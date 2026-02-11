Rice Paper Omelette Recipe: नॉर्मल अंड्याला टाटा! ब्रेकफास्टसाठी बनवा राइस पेपर ऑमलेट

Monika Shinde
जर तुम्हाला नॉर्मल अंडा खाऊन कंटाळा आला आहे. आणि काहीतरी नवीन हटके ट्राय करायचे असेल, तर राइस पेपर ऑमलेट एकदा नक्की करा. चला तर जाणून घेऊया याची रेसिपी
राइस पेपर शीट, अंडी, कांदा, शिमला मिरची, गाजर, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स आणि तेल किंवा बटर
एका बाऊलमध्ये अंडी फोडून चांगले फेटा, जेणेकरून मिश्रण हलके आणि स्मूद होईल.
अंड्यात मीठ, काळी मिरी, चिली फ्लेक्स घालून मिसळा. त्यात कांदा, गाजर, शिमला मिरची, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून नीट मिक्स करा.
एका प्लेटमध्ये गरम पाणी घ्या आणि राइस पेपर शीटला ५–७ सेकंद भिजवून नरम करा.
नरम झालेली राइस पेपर शीट सावकाश बाहेर काढून हलकेसरसह सरळ पसरवा.
मध्यम आचेवर नॉन-स्टिक पॅन गरम करा आणि त्यात तेल किंवा बटर घाला.
राइस पेपर शीट पॅनमध्ये ठेवा आणि लगेच त्यावर फेटलेले अंडे पसरवा.
झाकण ठेवून २–३ मिनिटे मध्यम आचेवर शिजवा, जोपर्यंत अंडी सेट होतो आणि राइस पेपर हलका क्रिस्पी होतो.
हळुवार पलटून आणखी १ मिनिट शिजवा. गरमागरम सर्व्ह करा आणि आवडत्या सॉससह खा.