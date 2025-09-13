डाग, पिंपल्स आणि टॅनिंगवर रामबाण उपाय आहे हे पाणी!

Aarti Badade

त्वचेला चमक

तांदळाचे पाणी त्वचेला चमक आणि उजळपणा देण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin:

|

Sakal

पिंपल्स कमी करणे

तांदळाच्या पाण्यातील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म पिंपल्स कमी करण्यास मदत करतात.

Rice Water for Skin

|

Sakal

त्वचा मऊ आणि चमकदार करणे

तांदळाचे पाणी त्वचेला मऊ, कोमल आणि चमकदार बनवण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

त्वचेचा रंग सुधारणे

तांदळाचे पाणी त्वचेचा रंग सुधारण्यास आणि टॅनिंग कमी करण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

चेहरा स्वच्छ करणे

तांदळाचे पाणी नैसर्गिक फेसवॉश म्हणून काम करते आणि चेहरा स्वच्छ करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

त्वचा हायड्रेटेड ठेवणे

तांदळाचे पाणी त्वचेला हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

चेहऱ्यावरील डाग कमी करणे

तांदळाचे पाणी चेहऱ्यावरील डाग आणि काळे डाग कमी करण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

त्वचेचे छिद्र कमी करणे

तांदळाचे पाणी त्वचेचे छिद्र कमी करण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

त्वचेला घट्ट करणे

तांदळाचे पाणी त्वचेला घट्ट आणि ताणून ठेवण्यास मदत करते.

Rice Water for Skin

|

Sakal

सनबर्नपासून संरक्षण

तांदळाचे पाणी त्वचेला सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून संरक्षण देते,

Rice Water for Skin

|

Sakal

तेलकट त्वचेसाठी परफेक्ट स्किनकेअर रूटीन!

oily skincare routine | Sakal
येथे क्लिक करा