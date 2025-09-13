डाग, पिंपल्स आणि टॅनिंगवर रामबाण उपाय आहे हे पाणी!

Aarti Badade
तांदळाचे पाणी त्वचेला चमक आणि उजळपणा देण्यास मदत करते.
तांदळाच्या पाण्यातील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म पिंपल्स कमी करण्यास मदत करतात.
तांदळाचे पाणी त्वचेला मऊ, कोमल आणि चमकदार बनवण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी त्वचेचा रंग सुधारण्यास आणि टॅनिंग कमी करण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी नैसर्गिक फेसवॉश म्हणून काम करते आणि चेहरा स्वच्छ करते.
तांदळाचे पाणी त्वचेला हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी चेहऱ्यावरील डाग आणि काळे डाग कमी करण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी त्वचेचे छिद्र कमी करण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी त्वचेला घट्ट आणि ताणून ठेवण्यास मदत करते.
तांदळाचे पाणी त्वचेला सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून संरक्षण देते,
