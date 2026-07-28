सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री कोण? ४ अब्जाधीश तर २ लखपती

सूरज यादव

श्रीमंत मुख्यमंत्री

देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांमध्ये पहिला क्रमांक कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचा लागतो. त्यांच्या आसपास इतर एकही मुख्यमंत्री नाही.

Richest Chief Minister

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डीके शिवकुमार

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची संपत्ती १४१३ कोटी रुपये इतकी आहे. देशभरातील मुख्यमंत्र्यांची सरासरी संपत्ती ११८ कोटी रुपये इतकी आहे.

DK Shivakumar | esakal

चार अब्जाधीश

देशात चार राज्यांचे मुख्यमंत्री हे अब्जाधीश आहेत. यात पहिलं नाव डीके शिवकुमार यांचं तर दुसरं नाव आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायुडू यांचं आहे.

Richest Chief Minister

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चंद्राबाबू नायुडू

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायुडू यांच्याकडे एकूण ९३१ कोटी रुपये इतकी संपत्ती आहे.

Richest Chief Minister

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विजय

सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्र्यांमध्ये तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे ६४८ कोटी रुपये संपत्ती आहे.

Richest Chief Minister

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पेमा खांडू

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे चौथे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे ३३२ कोटींची संपत्ती आहे.

Richest Chief Minister

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२ मुख्यमंत्री लखपती

देशातील ३१ पैकी १५ मुख्यमंत्र्यांकडे ११ कोटी ते ४९ कोटी रुपये इतकी मालमत्ता आहे. तर एक कोटीपेक्षा कमी मालमत्ता फक्त २ मुख्यमंत्र्यांकडे आहे.

Richest Chief Minister

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सर्वात कमी मालमत्ता

सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हे आहेत. दोघांची मालमत्ता अनुक्रमे ५५ लाख आणि ८५ लाख आहे.

Richest Chief Minister

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