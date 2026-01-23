महाराष्ट्रात कोणती जिल्हा परिषद सर्वात श्रीमंत?

Vinod Dengale

जिल्हा परिषद

राज्यात महापालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता होणार आहे. त्यामुळे ZP वर सत्ता मिळविण्यासाठी आता सर्व राजकीय पक्ष प्रयत्न करत आहे.

ZP Election

|

eSakal

फक्त कराचे उत्पन्न

जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत हे आकडे त्यांनी गोळा केलेल्या कराचे आहेत. याव्यतिरिक्त शासनाकडून प्रत्येक ZP ला 400-800 कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो.

ZP Income

|

eSakal

कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे 43 कोटी 65 लाख रुपये आहे.

Kolhapur ZP

|

eSakal

सांगली

सांगली जिल्हा परिषदेकडे 44 कोटी 69 रुपये आहे.

Sangali ZP

|

eSakal

सोलापूर

सोलापूर जिल्हा परिषद 45 कोटी रुपये करातून गोळा करते.

Solapur ZP

|

eSakal

नागपूर

नागपूर जिल्हा परिषद 46 कोटी 55 लाख रुपये करातून गोळा करते.

Nagpur ZP

|

eSakal

अहिल्यानगर

अहिल्यानगर जिल्हा परिषद 52 कोटी 54 लाख रुपये करातून गोळा करते.

Ahilyanagar ZP

|

eSakal

नाशिक

अहिल्यानगर जिल्हा परिषद 60 कोटी 83 लाख रुपये करातून गोळा करते.

Nashik ZP

|

eSakal

रायगड

रायगड जिल्हा परिषद 85 कोटी रुपये करातून गोळा करते.

Raigad ZP

|

eSakal

ठाणे

ठाणे जिल्हा परिषद 108 कोटी 93 लाख रुपये करातून गोळा करते.

Thane ZP

|

eSakal

पुणे

पुणे जिल्हा परिषद 292 कोटी 75 लाख रुपये करातून गोळा करते.

Pune ZP

|

eSakal

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Gold in 1925

|

eSakal

आज सोनं-चांदीचे भाव गगनाला भिडले! मात्र 100 वर्षांपूर्वीचा भाव बघून वाटेल तेव्हा का घेतलं नाही!