महाराष्ट्रात कोणती जिल्हा परिषद सर्वात श्रीमंत?

राज्यात महापालिका निवडणुकांनंतर आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता होणार आहे. त्यामुळे ZP वर सत्ता मिळविण्यासाठी आता सर्व राजकीय पक्ष प्रयत्न करत आहे.
जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत हे आकडे त्यांनी गोळा केलेल्या कराचे आहेत. याव्यतिरिक्त शासनाकडून प्रत्येक ZP ला 400-800 कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे 43 कोटी 65 लाख रुपये आहे.
सांगली जिल्हा परिषदेकडे 44 कोटी 69 रुपये आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषद 45 कोटी रुपये करातून गोळा करते.
नागपूर जिल्हा परिषद 46 कोटी 55 लाख रुपये करातून गोळा करते.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषद 52 कोटी 54 लाख रुपये करातून गोळा करते.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषद 60 कोटी 83 लाख रुपये करातून गोळा करते.
रायगड जिल्हा परिषद 85 कोटी रुपये करातून गोळा करते.
ठाणे जिल्हा परिषद 108 कोटी 93 लाख रुपये करातून गोळा करते.
पुणे जिल्हा परिषद 292 कोटी 75 लाख रुपये करातून गोळा करते.
