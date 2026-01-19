मैदानावर अनेक विक्रम, बाहेर वाईनचा धंदा; 'या' दिग्गज क्रिकेटपटूची पत्नी विकते दारु

बाळकृष्ण मधाळे

पत्नी वाईन व्यवसायाची मालकीण

एका दिग्गज क्रिकेटपटूची पत्नी वाईन व्यवसायाची मालकीण आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का?

‘पॉन्टिंग वाईन्स’

ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंग आणि त्याची पत्नी रियाना कॅन्टरने वाईन उद्योगात भक्कम पाऊल टाकत ‘पॉन्टिंग वाईन्स’ हा प्रीमियम ब्रँड सुरू केला आहे.

पॉन्टिंगची विविध क्षेत्रांत यशस्वी खेळी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर रिकी पॉन्टिंगने विविध क्षेत्रांत आपले कौशल्य आजमावले.

पत्नी चालवते वाईनचा ब्रँड

समालोचनापासून कोचिंगपर्यंतचा प्रवास केल्यानंतर त्याने आता वाईनमेकिंगकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या उपक्रमात पत्नी रियाना कॅन्टरची त्याला मोलाची साथ लाभली.

पॉन्टिंग वाईन्सची स्थापना

दोघांनी मिळून उच्च दर्जाच्या वाईन्स तयार करण्याच्या उद्देशाने पॉन्टिंग वाईन्सची स्थापना केली. या ब्रँडसाठी त्यांनी पुरस्कारप्राप्त ऑस्ट्रेलियन वाइनमेकर बेन रिग्ज यांच्यासोबत सहकार्य केले आहे.

वाईन्सने अल्पावधीत मिळवली ओळख

बेन रिग्ज यांच्या अनुभवामुळे आणि गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनामुळे पॉन्टिंग वाईन्सने अल्पावधीतच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.

भारतातही केलेले वाईन्स ब्रँडचे लाँचिंग

विशेष म्हणजे, रिकी पॉन्टिंगने २०२३ साली भारतातही पॉन्टिंग वाईन्स ब्रँडचे लाँचिंग केले.

वाईन व्यवसायातही सोडली छाप

क्रिकेटच्या मैदानावर यशस्वी कारकीर्द गाजवणाऱ्या पॉन्टिंगने आता वाईन व्यवसायातही आपली छाप सोडली आहे.

