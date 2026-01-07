Ridhima Pathak : रिद्धिमा पाठक कोण आहे? देशाच्या अभिमानासाठी ‘बांगलादेश प्रीमियर लीग’ला धुडकावलं

Mayur Ratnaparkhe
भारत–बांगलादेशमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रिद्धिमा पाठकने बांगलादेश प्रीमियर लीग मधून माघार घेतली
रिद्धिमा पाठक ही मॉडेल, अभिनेत्री,️ व्हॉइस आर्टिस्ट,️ टीव्ही प्रेझेंटर,️ क्रीडा अँकर म्हणून ओळखली जाते.
रिद्धिमा पाठकचा जन्म १७ फेब्रवारी १९९० मध्ये झारखंडमधील रांची येथे झाला आहे. सध्य ती ३५ वर्षांची आहे.
मुंबईमधील रामनिरंजन पोदार शाळेत तिचे प्राथमिक शिक्षण झाले.
एमकेएसएस कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग येथून Instrumentation & Control Engineering पदवी
करिअरची सुरुवात रेडिओ स्टेशनमध्ये इंटर्नशिपने केली यानंतर आरजे क्रीडा अँकर आणि टीव्ही प्रेझेंटर
रिद्धिमा स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी, जिओ आजही या चॅनेल्सशी जोडलेली आहे.
प्रेक्षकांना आवडते, तिचं उत्कृष्ट व्हॉइस मॉड्युलेशन, ️ खेळांबद्दलचं सखोल ज्ञान आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण
