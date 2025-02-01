दोडक्याची भाजी पाहून नाक मुरडण्याआधी जाणून घ्या 8 आश्चर्यकारक फायदे

Aarti Badade

दोडका

दोडका हे एक पचायला सोपे आणि हलके फळभाजी आहे. यामध्ये व्हिटॅमिन C, A, B, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि अँटी-ऑक्सिडेंट गुणधर्म असतात, जे शरीरासाठी फायदेशीर असतात.

Ridge Gourd 8 benefits | Sakal

रक्तदाब

दोडक्यात असलेले पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित करण्यात मदत करते. हे हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयासंबंधी समस्या कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे.

Ridge Gourd 8 benefits | Sakal

आहार

रोजच्या आहारात दोडक्याचा समावेश केल्याने रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत होते. यामध्ये अँटी-ऑक्सिडेंट गुणधर्म असतात जे शरीराला निरोगी ठेवतात.

diet | Sakal

मधुमेह

दोडक्यात पेप्टाइड आणि एल्कलॉइड घटक असतात, जे शरीरातील इन्सुलिनचे प्रमाण नियंत्रित करतात आणि मेटाबॉलिजम वाढवतात. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींसाठी हे अत्यंत फायदेशीर आहे.

sugar | Sakal

वजन कमी

दोडक्यात कमी कॅलोरी आणि अधिक फायबर असतो, जे पोट भरलेले ठेवते आणि वजन नियंत्रणात मदत करते.

weight loss | Sakal

दृष्टी

दोडका व्हिटॅमिन A, B, C आणि इतर पौष्टिक द्रव्यांनी समृद्ध असतो, ज्यामुळे डोळ्यांची दृष्टी सुधारते आणि डोळ्यांसंबंधी आजारांचा धोका कमी होतो.

eye | Sakal

पाय दुखणे

सतत पाय दुखणे, पोट फुगणे, आणि थकवा येणे यासारख्या समस्यांमध्ये दोडक्याच्या फोडी किंवा भाजी खाल्ल्याने आराम मिळतो.

leg pain | Sakal

त्वचेसाठी

जर चेहऱ्यावर मुरुम किंवा पुरळ असतील, तर दोडक्याची भाजी खाल्ल्याने शरीरातील घाण दूर होईल आणि त्वचेवरील डाग आणि पुरळ कमी होतात.

Skin | Sakal

बद्धकोष्ठता

बद्धकोष्ठता आणि डिहायड्रेशनची समस्या दूर करण्यासाठी दोडका खाणे उपयुक्त ठरते. तसेच, कफ आणि पित्त कमी करण्यास देखील मदत होत

stomach | Sakal

