'भैय्या, थँक यू!' रिंकू सिंगने खास गिफ्ट दिल्यानंतर बहिणीची पोस्ट

भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंग त्याच्या कुटुंबाशी फार जवळ आहे.
नुकताच रिंकू सिंग आशिया कप २०२५ जिंकून घरी परतला आहे. त्याने या स्पर्धेत अंतिम सामना खेळताना विजयी धावही काढली.
दरम्यान, घरी परतल्यानंतर रिंकूने त्याची बहीण नेहा हिला खास गिफ्ट दिले आहे.
रिंकूने नेहाला नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर भेट दिली आहे. ही स्कूटर लाल रंगाची आहे.
नेहाने भावाने दिलेल्या नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरचे फोटोही शेअर केले आहेत. यामध्ये रिंकू आणि त्यांचे आई-बाबाही स्कूटरजवळ उभे असल्याचे दिसत आहेत.
नेहाने नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरची पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये 'थँक यू, रिंकू भैय्या.' असं लिहिले आहे.
दरम्यान, रिंकू आता ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी२० मालिकेत भारतासाठी खेळताना दिसेल.
