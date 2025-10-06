'भैय्या, थँक यू!' रिंकू सिंगने खास गिफ्ट दिल्यानंतर बहिणीची पोस्ट

Pranali Kodre

रिंकू सिंग

भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंग त्याच्या कुटुंबाशी फार जवळ आहे.

Rinku Singh Gifts His Sister Electric Scooter

|

Instagram

आशिया कपमध्ये विजयी धाव

नुकताच रिंकू सिंग आशिया कप २०२५ जिंकून घरी परतला आहे. त्याने या स्पर्धेत अंतिम सामना खेळताना विजयी धावही काढली.

Rinku Singh

|

Instagram

बहिणीला खास गिफ्ट

दरम्यान, घरी परतल्यानंतर रिंकूने त्याची बहीण नेहा हिला खास गिफ्ट दिले आहे.

Rinku Singh Gifts His Sister Electric Scooter

|

Instagram

इलेक्ट्रिक स्कूटर

रिंकूने नेहाला नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर भेट दिली आहे. ही स्कूटर लाल रंगाची आहे.

Rinku Singh Gifts His Sister Electric Scooter

|

Instagram

फोटो

नेहाने भावाने दिलेल्या नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरचे फोटोही शेअर केले आहेत. यामध्ये रिंकू आणि त्यांचे आई-बाबाही स्कूटरजवळ उभे असल्याचे दिसत आहेत.

Rinku Singh Gifts His Sister Electric Scooter

|

Instagram

'थँक यू, रिंकू भैय्या'

नेहाने नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरची पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये 'थँक यू, रिंकू भैय्या.' असं लिहिले आहे.

Rinku Singh Gifts His Sister Electric Scooter

|

Instagram

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळणार

दरम्यान, रिंकू आता ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी२० मालिकेत भारतासाठी खेळताना दिसेल.

Rinku Singh

|

Instagram

रोहित शर्माची कर्णधार म्हणून वनडेतील कामगिरी कशी? जिंकल्यात 'या' मोठ्या स्पर्धा

Rohit Sharma

|

Sakal

येथे क्लिक करा