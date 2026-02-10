रिंकू सिंग-प्रिया सरोजची लग्नीनघाई! तारीख ठरली अन् खास फोटोशूटही झालं...

Pranali Kodre

रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज

भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि खासदार प्रिया सरोज हे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत.

साखरपुडा

८ जून २०२५ रोजी प्रिया आणि रिंकू यांचा लखनौमध्ये साखरपुडा झाला आहे.

व्यस्त क्रिकेटचे वेळापत्रक

मात्र, साखरपुड्यानंतर त्यांच्या लग्नाची तारीख सातत्याने पुढे ढकलली जात होती, यामागे रिंकू सिंगचे व्यक्त क्रिकेट वेळापत्रक होते.

लग्न ढकलेलं पुढे

आधी १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आणि नंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लग्न करण्याचे ठरले होते. पण यादरम्यान रिंकू क्रिकेटमध्ये व्यस्त राहिला.

जून २०२६ मध्ये लग्न...

आता रिंकू सिंगचा भाऊ सोनू सिंगने सांगितले की ११-१२ जूनच्या आधीच्या तारखा आयपीएलच्या तारखांसोबत क्लॅश होत होता. त्यामुळे आयपीएल संपल्यानंतर लग्न होईल.

काशीमध्ये लग्न

रिंकू आणि प्रिया यांचे लग्न काशीमध्ये होईल, तर रिसेप्शन अलिगढमध्ये होणार आहे.

राजकारण बाजूला ठेवून लग्न

प्रिया ही समाजवादी पक्षाची सदस्य आहे. पण हे लग्न राजकारण बाजूला ठेवून छोट्या समारंभात होणार आहे.

फोटोशूट

लग्नापूर्वी नुकतेच 'मान्यवर' ब्रँडसाठी दोघांनी खास फोटोशूटही केले आहे. त्यांचे हे फोटो व्हायरल होत आहेत.

Video: रिंकू सिंगने अंगठी घालताच प्रिया सरोजला अश्रु अनावर

Rinku Singh Priya Saroj | Sakal
