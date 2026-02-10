रिंकू सिंग-प्रिया सरोजची लग्नीनघाई! तारीख ठरली अन् खास फोटोशूटही झालं...

Pranali Kodre
भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि खासदार प्रिया सरोज हे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत.
८ जून २०२५ रोजी प्रिया आणि रिंकू यांचा लखनौमध्ये साखरपुडा झाला आहे.
मात्र, साखरपुड्यानंतर त्यांच्या लग्नाची तारीख सातत्याने पुढे ढकलली जात होती, यामागे रिंकू सिंगचे व्यक्त क्रिकेट वेळापत्रक होते.
आधी १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आणि नंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लग्न करण्याचे ठरले होते. पण यादरम्यान रिंकू क्रिकेटमध्ये व्यस्त राहिला.
आता रिंकू सिंगचा भाऊ सोनू सिंगने सांगितले की ११-१२ जूनच्या आधीच्या तारखा आयपीएलच्या तारखांसोबत क्लॅश होत होता. त्यामुळे आयपीएल संपल्यानंतर लग्न होईल.
रिंकू आणि प्रिया यांचे लग्न काशीमध्ये होईल, तर रिसेप्शन अलिगढमध्ये होणार आहे.
प्रिया ही समाजवादी पक्षाची सदस्य आहे. पण हे लग्न राजकारण बाजूला ठेवून छोट्या समारंभात होणार आहे.
लग्नापूर्वी नुकतेच 'मान्यवर' ब्रँडसाठी दोघांनी खास फोटोशूटही केले आहे. त्यांचे हे फोटो व्हायरल होत आहेत.
