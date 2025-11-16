रिषभ पंत भारताचा कसोटीतील नवा 'सिक्सर किंग'; सेहवागचा मोडला रेकॉर्ड

Pranali Kodre

कोलकाता कसोटी

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना कोलकातामध्ये १४ ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान झाला.

रिषभ पंतची खेळी

या सामन्यात भारताच्या पहिल्या डावात रिषभ पंतने २४ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह २७ धावांची खेळी केली.

रिषभ पंतचे कसोटी षटकार

आता रिषभ पंतचे कसोटीत ८३ डावात ९२ षटकार झाले आहेत.

कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय

त्यामुळे रिषभ पंत आता कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणारा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. त्याने वीरेंद्र सेहवागला मागे टाकले आहे.

वीरेंद्र सेहवाग

कसोटीमध्ये वीरेंद्र सेहवागने १८० डावात ९१ षटकार मारले आहेत.

रोहित शर्मा

रिषभ आणि सेहवाग यांच्यापाठोपाठ रोहित शर्मा असून त्याने कसोटीत ११६ डावात ८८ षटकार मारले आहेत.

रवींद्र जडेजा

कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर रवींद्र जडेजा आहे, ज्याने १३० डावात ८० षटकार मारले आहेत.

एमएस धोनी

एमएस धोनी या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने १४४ डावात ७८ षटकार मारले आहेत.

