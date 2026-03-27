स्वमूत्र पिणे आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक?

Aarti Badade

स्वमूत्र प्राशनाची चर्चा आणि वास्तव

'युरोथेरपी' किंवा स्वमूत्र प्राशनाबाबत सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Risks of drinking own urine

प्राचीन काळातील समजूत

प्राचीन इजिप्त आणि ग्रीसमध्ये मुरुमांपासून कर्करोगापर्यंतच्या उपचारांसाठी स्वमूत्र चिकित्सेचा वापर केला जात असल्याचे काही उल्लेख आढळतात.

Risks of drinking own urine

आधुनिक विज्ञानाचा दावा

हेल्थलाईन आणि अनेक वैद्यकीय संशोधनांनुसार, स्वमूत्र प्राशन केल्याने शरीराला फायदा होतो याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.

Risks of drinking own urine

शरीरातील विषारी घटक पुन्हा आत

स्वमूत्र प्राशन केल्याने शरीराने बाहेर टाकलेले बॅक्टेरिया आणि विषारी घटक रक्ताद्वारे पुन्हा शरीरात पोहोचून हानी पोहोचवू शकतात.

Risks of drinking own urine

किडनी संसर्गाचा मोठा धोका

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, स्वमूत्र पिण्यामुळे किडनीला (मूत्रपिंड) गंभीर संसर्ग होऊ शकतो आणि पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

Risks of drinking own urine

डॉक्टरांचा महत्त्वाचा इशारा

डॉक्टरांच्या मते, स्वमूत्र शरीराबाहेर पडताच ते दूषित होते आणि ते पुन्हा सेवन केल्याने तुम्ही गंभीर आजारी पडू शकता.

Risks of drinking own urine

कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी सावधान!

स्वमूत्र प्राशनाचे कोणतेही सिद्ध शारीरिक फायदे नसल्यामुळे, असा कोणताही धोकादायक प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे.

Risks of drinking own urine

