लघवीचा रंग सांगतोय तुमच्या किडनीचं आरोग्य! 'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
किडनी हे आपल्या शरीरातील एक महत्त्वाचे फिल्टर आहे, जे रक्तातील कचरा आणि अतिरिक्त पाणी गाळून ते लघवीवाटे शरीराबाहेर टाकते.
लघवीची निर्मिती थेट किडनीत होते. जर लघवीच्या रंगात किंवा प्रमाणात बदल झाला, तर समजावे की तुमच्या फिल्टर प्रणालीमध्ये काहीतरी बिघाड झाला आहे.
जर तुमची लघवी खूप फेसाळ असेल, तर ते 'प्रोटीन्युरिया'चे लक्षण असू शकते. याचा अर्थ तुमच्या लघवीतून मोठ्या प्रमाणात प्रथिने (Proteins) गळून बाहेर पडत आहेत.
अनियंत्रित मधुमेह हे किडनी खराब होण्याचे प्रमुख कारण आहे. लघवीतून प्रथिने बाहेर जाणे हे मधुमेहामुळे किडनीवर परिणाम होत असल्याचे पहिले लक्षण मानले जाते.
सामान्यतः लघवीचा रंग फिकट पिवळा असतो. मात्र, जर तो लाल, तपकिरी किंवा अति गडद वाटत असेल, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
लघवीचे प्रमाण नेहमीपेक्षा खूप कमी होणे, वारंवार लघवीला जावे लागणे किंवा लघवीवर नियंत्रण न राहणे ही किडनी निकामी होण्याची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.
किडनीच्या आजारामुळे केवळ लघवीच नाही, तर हात-पायांना सूज येणे, सतत थकवा जाणवणे, मळमळ आणि उलट्या होणे असा त्रासही होऊ शकतो.
उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह असलेल्या ४०% लोकांना किडनीचा आजार होण्याचा धोका असतो. नियमित तपासणी आणि रक्तातील साखरेवर नियंत्रण हाच यावर सर्वोत्तम उपाय आहे.
