रितेश-जेनिलियाचा लग्नातील अनसीन रोमँटिक फोटो पाहिलेत का?

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख हे महाराष्ट्राचं लाडकं कपल आहे.
सोशल मीडियावर दोघे नेहमीच चर्चेत असतात. दोघांचे फोटो, व्हिडिओ चाहत्यांना प्रचंड आवडतात.
रितेश आणि जेनिलियाच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताय.
दरम्यान आपण रितेश आणि जेनिलियाची ओळख कशी झाली? लग्न कसं झालं जाणून घेऊया...
बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केल्यानंतर 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटातून दोघांनी एकत्र काम केलं. दोघांचाही तो पहिला सिनेमा होता.
रितेश-जेनिलायाची पहिली भेट हैदराबाद एअरपोर्टवर झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये गैरसमज झाले. त्यानंतर दोघांत चांगली मैत्री झाली.
सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान प्रेम वाढलं आणि तब्बल 10 वर्ष रिलेशनशिपनंतर लग्नाचा निर्णय घेतला.
लग्नाला सुरुवातीला कुटुंबियांचा विरोध होता. पंरतु नंतर कुटुंबाकडून लग्नासाठी सहमती मिळाली.
3 फेब्रुवारी 2012 रोजी दोघे विवाहबंधनात अडकले. हिंदू आणि ख्रिश्चन अशा दोन्ही पद्धतीने विवाह झाला.
2014 मध्ये पहिला मुलगा तर 2016 मध्ये दुसऱ्या मुलाचं आगमन झालं.
