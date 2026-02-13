रितेश-जेनिलियाचा लग्नातील अनसीन रोमँटिक फोटो पाहिलेत का?

Apurva Kulkarni

लाडकं कपल

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख हे महाराष्ट्राचं लाडकं कपल आहे.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

सोशल मीडियावर चर्चा

सोशल मीडियावर दोघे नेहमीच चर्चेत असतात. दोघांचे फोटो, व्हिडिओ चाहत्यांना प्रचंड आवडतात.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

लग्नाचे फोटो

रितेश आणि जेनिलियाच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताय.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

कसं लग्न झालं?

दरम्यान आपण रितेश आणि जेनिलियाची ओळख कशी झाली? लग्न कसं झालं जाणून घेऊया...

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

'तुझे मेरी कसम'

बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केल्यानंतर 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटातून दोघांनी एकत्र काम केलं. दोघांचाही तो पहिला सिनेमा होता.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

चांगली मैत्री

रितेश-जेनिलायाची पहिली भेट हैदराबाद एअरपोर्टवर झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये गैरसमज झाले. त्यानंतर दोघांत चांगली मैत्री झाली.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

शूटिंगदरम्यान प्रेम

सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान प्रेम वाढलं आणि तब्बल 10 वर्ष रिलेशनशिपनंतर लग्नाचा निर्णय घेतला.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

लग्नाला कुटुंबियांचा विरोध

लग्नाला सुरुवातीला कुटुंबियांचा विरोध होता. पंरतु नंतर कुटुंबाकडून लग्नासाठी सहमती मिळाली.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

3 फेब्रुवारी लग्न

3 फेब्रुवारी 2012 रोजी दोघे विवाहबंधनात अडकले. हिंदू आणि ख्रिश्चन अशा दोन्ही पद्धतीने विवाह झाला.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

दोन मुलं

2014 मध्ये पहिला मुलगा तर 2016 मध्ये दुसऱ्या मुलाचं आगमन झालं.

Beautiful memories from Riteish & Genelia’s dreamy wedding

|

esakal

रोज दूध आणि तुप प्यायलं तर शरीरात दिसतात 'हे' बदल

Milk and Ghee Drink Benefits

|

esakal

हे ही पहा...