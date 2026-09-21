Ro Purifierचे पाणी पिताय? TDS किती असावा? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
ROचं पाणी म्हणजे पूर्णपणे शुद्ध पाणी नाही; त्यातील TDSची पातळीही महत्त्वाची असते.
Ro Purifier
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TDS म्हणजे पाण्यात विरघळलेल्या कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम आणि इतर पदार्थांचं प्रमाण होय.
Ro Purifier
Esakal
RO मधील पाण्याचा TDS हा साधारण ७० ते १५० दरम्यान ठेवावा.
Ro Purifier
Esakal
TDS ५० पेक्षा कमी झाल्यास पाण्यातील आवश्यक खनिजांचं प्रमाण कमी होऊ शकतं.
Ro Purifier
Esakal
TDS ३०० पेक्षा जास्त असल्यास पाणी जड आणि खारट लागण्याची शक्यता असते.
Ro Purifier
Esakal
ROच्या बाहेरील फिल्टरची साधारण तीन-चार महिन्यांनी, तर आतील फिल्टर्सची सहा-आठ महिन्यांनी तपासणी करा.
Ro Purifier
Esakal
ROचा मेम्ब्रेन साधारण एक-दोन वर्षांनी बदलण्याची गरज असू शकते, पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार ते बदलावे लागते.
Ro Purifier
Esakal
पाण्याचा वेग कमी होणे, दुर्गंधी किंवा कडवट चव जाणवली तर ROची सर्व्हिस करून घ्या.
Ro Purifier
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What to do After Bag lost at airport
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