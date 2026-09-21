विमानतळावर तुमची बॅग हरवली तर काय कराल?

Mansi Khambe
कल्पना करा की तुम्ही एका लांबच्या फ्लाइटनंतर विमानतळावर पोहोचला आहात. इतर सर्व प्रवाशांच्या बॅगा कन्व्हेयर बेल्टवर येत आहेत, पण तुमची बॅग गायब आहे. तुम्ही बराच वेळ वाट पाहता, तरीही तुमचे सामान येत नाही.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
अशा परिस्थितीत तुम्ही ताबडतोब काही आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विमानतळ सोडण्यापूर्वी तुमच्या सामानाबद्दल तक्रार दाखल करा.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
जर तुमची चेक-इन केलेली बॅगेज कन्व्हेयर बेल्टवर आली नसेल, तर विमानतळाच्या बॅगेज सर्व्हिस डेस्कवर जा आणि तक्रार दाखल करा. एअरलाइन्स सामान्यतः अशा तक्रारींसाठी प्रॉपर्टी इरेग्युलॅरिटी रिपोर्ट (PIR) दाखल करतात.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
या दस्तऐवजात हरवलेल्या सामानाचा तपशील असतो आणि तुम्हाला एक संदर्भ क्रमांक दिला जातो. हा अहवालसामानाचा मागोवा घेण्यासाठी, एअरलाइनशी संपर्क साधण्यासाठी किंवा लागू नियमांनुसार दावा दाखल करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
कधीकधी, कन्व्हेयर बेल्टवर बॅग सापडते, पण ती तुटलेल्या आणि खराब अवस्थेत दिसचे. यावेळी एअरलाइनच्या बॅगेज सर्व्हिस डेस्कवर खराब सामानाबद्दल तक्रार दाखल करा.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
एअरलाइनला बॅगची अवस्था दाखवा आणि तक्रार नोंद किंवा संदर्भ क्रमांक मिळवण्याची खात्री करा. शक्य असल्यास, बॅगचे त्वरित फोटो आणि व्हिडिओ घ्या.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
एअरलाइन या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि त्यांच्या लागू धोरणांनुसार तुम्हाला पुढील प्रक्रियेबद्दल सल्ला देईल.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
लागू नियमांनुसार, जर बॅग दीर्घ कालावधीसाठी सापडली नाही, तर ती हरवली असे मानले जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी २१ दिवसांचा कालावधी ही एक महत्त्वाची मर्यादा आहे, ज्यानंतर दाव्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागू होऊ शकते.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
सामानाचे नुकसान झाल्यास किंवा ते हरवल्यास, प्रवाशांना नुकसान भरपाई मिळू शकते, परंतु प्रत्येक प्रकरणात ही रक्कम सारखी नसते.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
चेक-इन करण्यापूर्वी, तुमच्या बॅगचा फोटो नक्की काढा. बॅगच्या बाहेरील भागाचा, तिच्या रंगाचा, कोणत्याही विशिष्ट खुणांचा आणि बॅगेज टॅगचा फोटो तुमच्या फोनमध्ये ठेवा. यामुळे बॅग ओळखणे सोपे होऊ शकते.
What to do After Bag lost at airport
ESakal
Measure Tape Curved Reason
ESakal