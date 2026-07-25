भाजलेले कणीस खाल्ल्याने आरोग्याला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

भाजलेले कणीस

भाजलेले कणीस खाणे चवीसोबतच शरीरासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जाते.

roasted corn health benefits

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फायदेच फायदे

यातील फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वामांमुळे पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात हे फायदेशीर ठरते.

roasted corn nutrition

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पचनक्रिया सुधारते

भाजलेल्या कणसातील फायबर बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करून पचनसंस्था निरोगी ठेवते.

How Roasted Corn Supports Digestion and Gut Health

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डोळ्यांचे रक्षण

यात असलेल्या ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनमुळे वाढत्या वयातील डोळ्यांचे आजार टळतात.

Roasted Corn for Eye Health and Antioxidants

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हृदय निरोगी

कणीस रक्तातील खराब कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवते.

Heart Health Benefits of Eating Roasted Corn

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वजन नियंत्रणात मदत

यातील फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वजन घटवण्यास मदत होते.

Roasted Corn for Weight loss

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रक्ताची कमतरता दूर

लोहाचे प्रमाण भरपूर असल्याने हे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवून ॲनिमियापासून वाचवते.

Blood deficiency recovery tips

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त्वचेवर नैसर्गिक चमक

भाजलेल्या कणसातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला तरुण आणि चमकदार बनवतात.

Roasted Corn benefits for skin health

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रोगप्रतिकारक शक्ती

यातील पोषक घटक शरीराला विविध संसर्ग आणि आजारांशी लढण्याची ताकद देतात.

Roasted Corn benefits for immunity boost

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गर्भावस्थेत फायदेशीर

कणसातील फॉलिक ॲसिड गर्भातील बाळाच्या निरोगी मेंदूच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असते.

Roasted Corn benefits in pregnancy

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हाडे मजबूत

यामध्ये असलेल्या फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियममुळे हाडांची घनता वाढून ती मजबूत होतात.

Roasted Corn benefits for bone health

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ताणतणाव कमी

यातील व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स मेंदूला शांत ठेवून मानसिक थकवा दूर करते.

Roasted Corn benefits for stress release

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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