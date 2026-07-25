भाजलेले कणीस खाल्ल्याने आरोग्याला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
भाजलेले कणीस खाणे चवीसोबतच शरीरासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जाते.
roasted corn health benefits
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यातील फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वामांमुळे पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात हे फायदेशीर ठरते.
roasted corn nutrition
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भाजलेल्या कणसातील फायबर बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करून पचनसंस्था निरोगी ठेवते.
How Roasted Corn Supports Digestion and Gut Health
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यात असलेल्या ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनमुळे वाढत्या वयातील डोळ्यांचे आजार टळतात.
Roasted Corn for Eye Health and Antioxidants
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कणीस रक्तातील खराब कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवते.
Heart Health Benefits of Eating Roasted Corn
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यातील फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वजन घटवण्यास मदत होते.
Roasted Corn for Weight loss
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लोहाचे प्रमाण भरपूर असल्याने हे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढवून ॲनिमियापासून वाचवते.
Blood deficiency recovery tips
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भाजलेल्या कणसातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला तरुण आणि चमकदार बनवतात.
Roasted Corn benefits for skin health
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यातील पोषक घटक शरीराला विविध संसर्ग आणि आजारांशी लढण्याची ताकद देतात.
Roasted Corn benefits for immunity boost
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कणसातील फॉलिक ॲसिड गर्भातील बाळाच्या निरोगी मेंदूच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असते.
Roasted Corn benefits in pregnancy
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यामध्ये असलेल्या फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियममुळे हाडांची घनता वाढून ती मजबूत होतात.
Roasted Corn benefits for bone health
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यातील व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स मेंदूला शांत ठेवून मानसिक थकवा दूर करते.
Roasted Corn benefits for stress release
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
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