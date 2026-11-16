Roasted Garlic Benefits : फक्त 30 दिवस दररोज खा भाजलेला लसूण; शरीरात दिसतील 'हे' आश्चर्यकारक बदल, हृदयापासून पचनापर्यंत सर्व समस्या होतील दूर

बाळकृष्ण मधाळे
भारतीय स्वयंपाकघरातील लसूण हा केवळ चव वाढवणारा पदार्थ नसून त्यात अनेक पोषक घटक असतात. मर्यादित प्रमाणात भाजलेला लसूण खाल्ल्याने आरोग्याला काही फायदे मिळू शकतात.
Roasted Garlic Benefits
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लसणामध्ये सल्फरयुक्त संयुगे, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी६, मॅंगनीज, सेलेनियम, फायबर, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक शरीराच्या विविध कार्यांसाठी उपयुक्त ठरतात.
Roasted Garlic Benefits
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लसणातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि सल्फरयुक्त संयुगे शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेला मदत करू शकतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून भाजलेला लसूण खाणे फायदेशीर ठरू शकते.
Roasted Garlic Benefits
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लसणातील काही सक्रिय घटक रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी आहारात मर्यादित प्रमाणात लसणाचा समावेश करता येतो.
Roasted Garlic Benefits
esakal
लसणातील फायबर आणि इतर घटक पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. भाजलेला लसूण काही लोकांना कच्च्या लसणाच्या तुलनेत पचवणे सोपे जाऊ शकते.
Roasted Garlic Benefits
esakal
लसणातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात. यामुळे पेशींचे संरक्षण होण्यास हातभार लागू शकतो.
Roasted Garlic Benefits
esakal
लसणामध्ये थोड्या प्रमाणात लोह असते. मात्र, केवळ लसूण खाल्ल्याने ॲनिमिया किंवा लोहाची कमतरता दूर होत नाही. त्यासाठी लोहयुक्त आहार आणि डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे.
Roasted Garlic Benefits
esakal
भाजलेला लसूण आहारात मर्यादित प्रमाणात समाविष्ट करा. अतिसेवनामुळे काहींना गॅस, पोटफुगी किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो. रक्त पातळ करणारी औषधे घेणाऱ्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Roasted Garlic Benefits
esakal
भाजलेला लसूण हा आरोग्यदायी आहाराचा एक भाग असू शकतो. मात्र, महिनाभर सेवन केल्याने ठरावीक आजार बरे होतात किंवा निश्चित फायदे मिळतात, असे नाही. निरोगी आरोग्यासाठी संतुलित आहार, व्यायाम आणि पुरेशी झोपही तितकीच महत्त्वाची आहे.
Roasted Garlic Benefits
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Betel Leaves Benefits After Delivery
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