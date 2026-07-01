गरम पाणी पिल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade

आरोग्याची गुरुकिल्ली

ऑफिस, घर आणि धावपळीच्या आयुष्यात आपण स्वतःसाठी वेळ काढत नाही. पण शरीराला हायड्रेट ठेवणारे 'पाणी' हाच सर्व समस्यांवरचा उत्तम उपाय आहे.

warm water benefits

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वजन नियंत्रणात राहील

रोज सकाळी काहीही खाण्यापूर्वी कोमट किंवा गरम पाणी पिण्याची सवय लावा. हे शरीरातील अतिरिक्त आणि नको असलेली चरबी कमी करते, ज्यामुळे वजन वेगाने कमी होते.

warm water benefits

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Sakal

रक्ताभिसरण सुधारते

सकाळी गरम पाणी प्यायल्याने संपूर्ण शरीरातील रक्तप्रवाह (Blood Circulation) सुरळीत होतो. यामुळे चेतासंस्था सक्रिय होते आणि शरीराला दिवसभर ताजेतवाने वाटते.

warm water benefits

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Sakal

घनदाट आणि मजबूत केस

थंड पाण्यापेक्षा गरम पाणी पिणे केसांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरते. यामुळे केसांच्या मुळांना पोषण मिळते, केस गळणे थांबते आणि त्यांची वाढ वेगाने होते.

warm water benefits

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Sakal

चमकदार आणि डागमुक्त त्वचा

नियमित गरम पाणी प्यायल्याने त्वचेच्या छिद्रांमधील घाण बाहेर पडते. मुरुम (Pimples) आणि डाग दूर होऊन चेहरा तरुण, तजेलदार आणि सुंदर दिसू लागतो.

warm water benefits

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Sakal

महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर

मासिक पाळीच्या (Periods) दिवसांत होणारी तीव्र पोटदुखी कमी करण्यासाठी गरम पाणी अत्यंत गुणकारी आहे. यामुळे शरीराला लगेच आराम मिळतो.

warm water benefits

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Sakal

सर्दी-खोकल्यावर रामबाण उपाय

गरम पाण्यामुळे छातीतील कफ, नाक चोंदणे आणि घशाचे इन्फेक्शन सहज बरे होते. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठीच सकाळी गरम पाणी पिणे अत्यंत लाभदायक आहे.

warm water benefits

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Sakal

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