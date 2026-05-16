चपाती भाजताना ही एक चूक करू नका! यामुळे वाढू शकतो कॅन्सरचा धोका!

Aarti Badade

घरोघरी आढळणारी एक सामान्य सवय

तव्यावर पोळी अर्धवट भाजून शेवटी ती थेट गॅसच्या आगीवर फुगवणे ही सवय जवळपास प्रत्येक भारतीय स्वयंपाकघरात पाहायला मिळते.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

थेट ज्वालेमुळे होणारे रासायनिक बदल

कोणतेही अन्न अतिशय जास्त तापमानाला थेट आगीच्या संपर्कात आले, की विज्ञानाच्या दृष्टीने त्यात काही विशिष्ट रासायनिक घटक तयार होतात.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

घातक घटकांची निर्मिती

पोळी जास्त जळल्यास त्यात 'PAHs' आणि 'Acrylamide' सारखी रासायनिक संयुगे तयार होतात, ज्यांचा थेट संबंध आरोग्यधोक्यांशी जोडला जातो.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

कॅन्सरचा थेट पुरावा नाही

पोळीवर पडलेले एक-दोन काळे डाग म्हणजे थेट कॅन्सरचे कारण ठरते, असा कोणताही स्पष्ट वैज्ञानिक पुरावा सध्या उपलब्ध नाही.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

कॅन्सरमागील इतर मुख्य कारणे

कॅन्सर होण्यामागे धूम्रपान, तंबाखू, मद्यपान, चुकीची जीवनशैली, लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यांसारखे अनेक घटक कारणीभूत असतात.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

प्रमाण आणि वारंवारता महत्त्वाची

जर रोजच्या आहारात सतत जास्त प्रमाणात जळलेले किंवा करपलेले पदार्थ खाल्ले जात असतील, तर कालांतराने आरोग्याचा धोका नक्कीच वाढू शकतो.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

पोळी भाजताना घ्यावयाची काळजी

पोळी नेहमी मध्यम आचेवर आधी तव्यावरच व्यवस्थित भाजावी आणि गॅसच्या थेट आगीवर जास्त वेळ ठेवणे टाळावे.

Roasting roti on direct gas flame

|

Sakal

उष्णतेचा त्रास होईल दूर! उन्हाळ्यात खा 'हे' 6 पदार्थ, पोटाला मिळेल थंडावा!

Foods to cool stomach in summer

|

Sakal

येथे क्लिक करा