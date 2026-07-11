Khadisakhar Benefits : शरिराला त्वरित ऊर्जा तर मोठी खडीसाखर खा, अन् पाहा

Sandeep Shirguppe

त्वरित ऊर्जा देते

शरीराला लगेच ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.

rock sugar | sakal

घशाला आराम

घसा खवखवत असल्यास किंवा आवाज बसल्यास तात्पुरता आराम मिळू शकतो.

rock sugar | Sakal

पचनास मदत

जेवणानंतर बडीशेपसोबत खाल्ल्यास काही लोकांना पचनास मदत झाल्याचे जाणवते.

rock sugar | Sakal

तोंडाला ताजेपणा

बडीशेपसोबत खाल्ल्यास श्वासातील दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

rock sugar | Sakal

तोंड कोरडे पडल्यास आराम

तोंडात विरघळवल्याने लाळेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होऊ शकते.

rock sugar | Sakal

आयुर्वेदात उपयोग

अनेक आयुर्वेदिक चूर्ण, काढे आणि औषधांमध्ये चव सुधारण्यासाठी व संतुलनासाठी वापरली जाते.

Khadisakhar Benefits

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esakal

दुधाची चव वाढवते

कोमट दुधात खडीसाखर घातल्याने पेय अधिक रुचकर होते.

Khadisakhar Benefits

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esakal

सौम्य गोड पर्याय

काहींना परिष्कृत साखरेपेक्षा खडीसाखरेची चव अधिक सौम्य वाटते, त्यामुळे कमी प्रमाणात गोडवा मिळू शकतो.

benefits of khadisakhar

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esakal

The Pure Touch of Saffron

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