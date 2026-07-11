Khadisakhar Benefits : शरिराला त्वरित ऊर्जा तर मोठी खडीसाखर खा, अन् पाहा

Sandeep Shirguppe
शरीराला लगेच ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
घसा खवखवत असल्यास किंवा आवाज बसल्यास तात्पुरता आराम मिळू शकतो.
जेवणानंतर बडीशेपसोबत खाल्ल्यास काही लोकांना पचनास मदत झाल्याचे जाणवते.
बडीशेपसोबत खाल्ल्यास श्वासातील दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
तोंडात विरघळवल्याने लाळेचे प्रमाण वाढण्यास मदत होऊ शकते.
अनेक आयुर्वेदिक चूर्ण, काढे आणि औषधांमध्ये चव सुधारण्यासाठी व संतुलनासाठी वापरली जाते.
Khadisakhar Benefits
esakal
कोमट दुधात खडीसाखर घातल्याने पेय अधिक रुचकर होते.
Khadisakhar Benefits
esakal
काहींना परिष्कृत साखरेपेक्षा खडीसाखरेची चव अधिक सौम्य वाटते, त्यामुळे कमी प्रमाणात गोडवा मिळू शकतो.
benefits of khadisakhar
esakal
The Pure Touch of Saffron
sakal