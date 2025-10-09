रोहित शर्माच्या कलेक्शनमध्ये Tesla Model Y ची एन्ट्री! जाणून घ्या किंमत अन् कारची खासियत

Pranali Kodre
भारताचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माकडे अनेक महागड्या गाड्या आहेत.
आता त्याच्या कलेक्शनमध्ये SUV Tesla Model Y देखील सामील झाली आहे.
ही कार इलेक्ट्रिक SUV असून Tesla Model 3 वर अधारित आहे. सध्या या कारचे सोशल मीडियावरही व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहेत.
या कारमध्ये १५ इंच टचस्क्रिन डॅशबोर्ड आहे, ज्यावर अनेक ऍप्स चालू शकतात.
याशिवाय गाडीत अनेक हाय-टेक फिचर्स आहेत, जसे की ऑटो नेव्हिगेशन, हिटेड सीट्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल सिस्टिम, व्हॉइस कमांड आणि ओव्हर-द-एअर सॉफ्टवेअर अपडेट्स.
SUV Tesla Model Y ही गार ५.६ सेकंदात ताशी ० ते १०० किमी वेग गाठू शकते. तसेच याचे एक्सलेरेशन स्मूद असून प्रीमियर ऑडिओ सिस्टिमही आहे.
या कारला इंन्शुरन्स इंन्स्टिट्युट फॉर हायवे सेफ्टीकडून टॉप सेफ्टी प्लस रेटिंग देण्यात आलं आहे. या कारमध्ये ऑटोनॉमस एमर्जन्सी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, लेन डिपार्चर, आणि ३६० डिग्री कॅमेरा असे सेफ्टी फिचर्स आहेत.
याशिवाय ABS with EBD आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल असे सेफ्टी सिस्टिमही आहेत.
ही कार दोन व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध असून स्टँडर्ड रेंज व्हर्जनची कार फुल चार्ज झाल्यानंतर ५०० किमी, तर लाँग रेंज व्हर्जन कार फुड चार्ज झाल्यानंतर ६२२ किमी पर्यंत धावू शकते. घरी ८-१० तासात पूर्ण चार्ज होते.
स्टँडर्ड रेंज व्हर्जनची कारची किंमत साधारण ५९.८९ लाख आहे, तर लाँग रेंज व्हर्जनची कार ६७.८९ लाख रुपये आहे.
